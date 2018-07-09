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Lübnan'da yeni hükümetin gecikmesi ekonomiyi olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 11:24 | Son Güncelleme

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri: "Ekonomi, kötünün de ötesine geçmiş durumda. Ekonomik çöküş ne bizim ne de ülkenin yararına olacak. Dolayısıyla sorumluluktan kaçınılmamalı."

BEYRUT (AA) - Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, 6 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından yeni hükümeti kurma çalışmalarının uzamasının ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Meclis Başkanı Berri, yerel basında yer alan açıklamalarında, Başbakan Saad el-Hariri'nin kurmakla görevlendirildiği yeni hükümette bakanlık dağılımı konusundaki anlaşmazlıklara ilişkin rahatsızlığını dile getirerek, siyasi güçlere hitaben "Ülkeye, insanlara ve ekonomiye acıyın." ifadelerini kullandı.

Ülkenin durumunun pek iyi olmadığına, daha önce de ekonomideki kötüye gidişle ilgili uyarıda bulunduğuna dikkati çeken Berri, şunları kaydetti:

"Ulaştığımız bu kötü durumun devam etmesine izin vermemiz doğru değildir. Ekonomi, kötünün de ötesine geçmiş durumda. Ekonomik çöküş ne bizim ne de ülkenin yararına olacak. Dolayısıyla sorumluluktan kaçınılmamalı ve buna karşı koymak için gereği yapılmalıdır."

Berri, Lübnan'da yeni hükümetin ivedilikle kurulması için çalışmaları gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan meclis başkanı Nebih Berri

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