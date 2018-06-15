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Lübnan'daki Filistin mülteci kampında elektronik kapı uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 02:46 | Son Güncelleme

Lübnan'daki Filistin mülteci kampında elektronik kapı uygulaması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile Lübnan'daki Ayn el-Helva Filistin mülteci kampının girişlerine elektronik kapı yerleştirilmesi konusunu görüştüğü bildirildi.

Siyasi Büro Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Berri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ayn el-Helva mülteci kampında yaşanan gelişmeler ile kampın girişlerine elektronik kapı yerleştirilmesinin bölge sakinleri üzerinde oluşturduğu etki, "derinlemesine" ele alındı.

Heniyye, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine işaret ederek, kendi topraklarına dönünceye kadar Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarının ülkede sadece istikrar faktörü olacağının altını çizdi.

Berri ise mülteci kampı ve elektronik kapı meselesini takip edeceğini ve konuyu ilgili birimlerle görüşeceğini aktardı.

Lübnan makamları, birkaç gün önce Filistinlilerin ikamet ettiği Ayn el-Helva mülteci kampının girişlerine elektronik kapı yerleştirmişti. Filistinli mültecilerin bu kapılardan geçmek zorunda bırakılması ve geçişlerde kapsamlı bir aramaya tabi tutulması genel bir hoşnutsuzluğa yol açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayn el-Helva Berri Filistin Heniyye kamp mülteci

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