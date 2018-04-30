Lübnan'daki Filistinli gruplardan Ulusal Konsey toplantılarına tepki

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Filistin Güçleri Koalisyonu, Ramallah'ta düzenlenecek Filistin Ulusal Konseyi toplantılarında alınacak kararların bağlayıcılığının olmadığını belirtti.

Aralarında Hamas, İslami Cihad ve Halk Cephesi'nin olduğu koalisyonun liderleri, başkent Beyrut'un güneyindeki Burc el-Beracine Mülteci Kampı'nda basın toplantısı düzenledi.

Koalisyonun Genel Sekreteri ve Halk Cephesi'nin Lübnan sorumlusu Ebu Kifah Gazi burada yaptığı açıklamada, "Koalisyon daha önce defalarca, Ulusal Konsey toplantılarının tüm Filistinli grupları kapsayacak şekilde düzenlenmesi için ertelenmesini talep etti. Halkımızın bütün unsurlarıyla yer almadığı bir konsey onun isteklerini yansıtamaz. Bu nedenle de kararları bağlayıcı değildir." dedi.

Konsey toplantılarının işgal hakimiyetinde gerçekleştiğini ve alınacak kararların bu nedenle bağımsız olamayacağını ve İsrail'e hizmet edeceğini vurgulayan Gazi, Filistinli güçlerin 2005-2006 ve 2011'de Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) aktifleştirilmesi, Ulusal Konsey Hazırlık Komitesi'nin de 2017'de Konseyin kapsayıcı olması konusunda uzlaştığını ancak bu kararlara riayet edilmediğini vurguladı.