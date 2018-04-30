Lübnan'daki Filistinli gruplardan Ulusal Konsey toplantılarına tepki

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Filistin Güçleri Koalisyonu, Ramallah'ta düzenlenecek Filistin Ulusal Konseyi toplantılarında alınacak kararların bağlayıcılığının olmadığını belirtti.
Aralarında Hamas, İslami Cihad ve Halk Cephesi'nin olduğu koalisyonun liderleri, başkent Beyrut'un güneyindeki Burc el-Beracine Mülteci Kampı'nda basın toplantısı düzenledi.
Koalisyonun Genel Sekreteri ve Halk Cephesi'nin Lübnan sorumlusu Ebu Kifah Gazi burada yaptığı açıklamada, "Koalisyon daha önce defalarca, Ulusal Konsey toplantılarının tüm Filistinli grupları kapsayacak şekilde düzenlenmesi için ertelenmesini talep etti. Halkımızın bütün unsurlarıyla yer almadığı bir konsey onun isteklerini yansıtamaz. Bu nedenle de kararları bağlayıcı değildir." dedi.
Konsey toplantılarının işgal hakimiyetinde gerçekleştiğini ve alınacak kararların bu nedenle bağımsız olamayacağını ve İsrail'e hizmet edeceğini vurgulayan Gazi, Filistinli güçlerin 2005-2006 ve 2011'de Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) aktifleştirilmesi, Ulusal Konsey Hazırlık Komitesi'nin de 2017'de Konseyin kapsayıcı olması konusunda uzlaştığını ancak bu kararlara riayet edilmediğini vurguladı.
Filistinlilerin evlerine dönüş hakkını yineleyen Gazi, "yüzyılın anlaşmasından normalleşmeye kadar tüm komplolarla yüzleşilecek 15 Mayıs'a kadar Gazze'de Filistinlilerin yanında yer alacaklarını" ifade etti.
Gazi, Kudüs'ün varlığının bir kararla ortadan kaldırılamayacağını ve İsrail'le normalleşmeye gidenlerin kuruntularının halkın iradesiyle yenileceğini sözlerine ekledi.
FKÖ'nün en üst yürütme organı olan Filistin Ulusal Konseyi'nin bugün Ramallah'ta başlaması planlanan oturumlarının 3 Mayıs'a kadar devam etmesi öngörülüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin tarafı için ağır şartlar içeren "yüzyılın anlaşması" isimli bir projeyi Filistin-İsrail barışı için taraflara sunduğu öne sürülüyor. Söz konusu girişimin şartları arasında Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasının da öngörüldüğü iddia ediliyor.
Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!
Fırat Delibaş yakalandı
Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu
İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor
Son halini gören tanıyamıyor
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum