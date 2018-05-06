Lübnan'daki genel seçimler

Dışişleri Bakanlığından, Lübnan'da 9 yıl sonra bugün yapılan genel seçimlerin sükunet içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyulduğu bildirildi.
Bakanlıktan, Lübnan'da bugün gerçekleştirilen genel seçimlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Lübnan’da 9 yıl aradan sonra bugün yapılan genel seçimlerin sükunet içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının, Lübnan'ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına katkıda bulunmasını, Lübnan halkını kucaklayan bir hükümetin en yakın zamanda kurulmasını temenni ediyoruz. Lübnan'ın egemenlik ve bağımsızlığı ile güvenlik ve istikrarına büyük önem atfeden Türkiye dost ve kardeş Lübnan halkını ve hükümetini her alanda desteklemeyi sürdürecektir."
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