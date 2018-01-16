Lübnan'daki patlama

Hamas'ın, dün Lübnan'ın Sayda kentinde meydana gelen patlamanın faillerinin bulunması için Lübnanlı yetkililerle irtibat halinde olduğu belirtildi.
Hamas'ın Lübnan temsilcisi Ali Bereke, yaptığı yazılı açıklamada, Sayda kentinde Hamas üyesi Muhammed Hamdan'ın aracında meydana gelen patlamaya işaret ederek, "Hamas, bu terör suçunun faillerinin ortaya çıkması için Lübnanlı yetkililerle iletişim halinde." ifadesini kullandı.
Hamas'ın Lübnan'da barış ve istikrarın sağlanması konusundaki isteğine dikkati çeken Bereke, Hamas'ın mücadelesinin Filistin'le sınırlı olduğunu, herhangi bir dış savaşa sürüklenmeyeceğini kaydetti.
Bereke, ayrıca Hamas heyetinin, konuyla ilgili Müstakbel Hareketi milletvekili Behiye el-Hariri ile görüştüğünü aktardı.
Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde dün meydana gelen patlamada Hamas mensubu Hamdan'ın yaralandığı bildirilmişti.
(AA)
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