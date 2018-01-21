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Lübnan'daki patlama

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 04:09 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Sayda kentinde meydana gelen patlamanın faillerinin kimliklerinin tespit edildiği ve birinin yakalandığı belirtildi

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın Sayda kentinde meydana gelen patlamanın faillerinin kimliklerinin tespit edildiği ve birinin yakalandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Başbakan Saad el-Hariri'nin Türkiye ile kurduğu temas sonrası, Sayda kentindeki patlamanın iki failinden biri yakalandı.

Lübnan yargısının, zanlının ülkeye teslim edilmesi için Türkiye ile gerekli işlemlere başladığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları da İç Güvenlik Güçleri Bilgi Bölümünün, Sayda saldırısının faillerinin kimliğini tespit ettiğini ifade etti.

Kaynaklar, saldırının hemen ardından Türkiye'ye kaçan saldırganlardan birinin Türkiye'de yakalandığını ve Lübnan'a teslim edileceğini aktardı.

Hamas'ın Lübnan temsilcisi Ali Bereke de Sayda'da meydana gelen patlamanın faillerinin bulunması noktasında hızlı davranan Lübnan emniyet kurumlarına teşekkür etti.

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde geçen pazar meydana gelen patlamada Hamas mensubu Hamdan'ın yaralandığı bildirilmişti.

(AA)

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