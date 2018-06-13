Lübnan'daki Suriyeli mülteci sorunu

Basil, mültecilere hitaben, "Suriye Dışişleri Bakanlığına mülkiyet haklarınız ve askere alınmanız konusunda bir mektup gönderdim. Bana güvenli bir geri dönüş ve uzlaşma içerisinde olduklarını söylediler." ifadelerini kullandı.

Mültecilerin ülkelerine dönüşü konusundaki tutumlarından da vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Basil, onların güven içerisinde olmalarını arzu ettiklerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Basil, ayrıca BM'den Suriyeli mültecilerin dönüşü konusunda yardım istediklerini ifade etti.

Suriye sınırındaki Arsal belediye binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Basil, Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde dönmelerinden yana olduklarını ancak, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) ilk aşamanın tamamlanmasına izin vermediğini söyledi.

BEYRUT (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Suriyeli mültecilerin ülkelerine "acil ve zorunlu şekilde değil aşamalı ve güvenli olarak" dönmelerini istediklerini belirtti.

Arsal Belediye Başkanı Basil Haciri de "Yerinden edilenlerin ülkelerine dönüşü kendi seçimleri ve iradelerine bağlı. Onların taleplerine saygı duyuyoruz. Suriye'deki durumun güvenli olduğunu görüyorlar." diye konuştu.

Lübnan Dişleri Bakanı, yaklaşık 60 bin sığınmacının yaşadığı Arsal'da Belediye Başkanı Basil el-Haciri, belediye meclis üyeleri ve muhtarların yanı sıra bölgedeki sığınmacı bir heyetle de görüştü.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) sunduğu ikamet başvurularının Lübnan Dışişleri Bakanlığı tarafından askıya alınması üzerine taraflar arasında geçen cuma kriz çıkmıştı. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 8 Haziran'da BMMYK tarafından sunulan ikamet başvurularının durdurulduğunu açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Cibril Basil'in BMMYK tarafından sunulan ikamet taleplerinin ikinci bir emre kadar durdurulması yönünde talimat verdiği belirtilmişti.

Lübnan, 2011'de patlak veren savaştan bu yana topraklarından kaçarak ülkeye yerleşen yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mültecinin çok zor koşullarda yaşadığını belirtiyor.

BMMYK'nın 2017 verilerine göre Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısı 997 bine ulaştı.

Lübnanlı yetkililer, ülkedeki sığınmacıların sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve Beyrut için mültecilerin yükünü taşıyacak uluslararası toplumun desteğinin eksik olduğunu söylüyor.

