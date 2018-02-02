Lübnan'daki Suriyeli mülteciler

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Suriyeli mültecileri ülkelerine dönmeye zorlamayacaklarını bildirdi.

Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda gerçekleştirilen "Lübnan 2018 Kriz Müdahale Planı" başlıklı toplantıda konuşan Başbakan Hariri, "Lübnan'da yaşayan Suriyeli mültecileri ülkelerine dönmeye zorlamayacağız." dedi.

Koşullar ne olursa olsun, hiç kimsenin Suriyeli mültecileri geri dönmeleri için zorlayamayacağına vurgu yapan Hariri, "Suriyeli mültecilerin, ülkelerine geri dönme planı ancak Birleşmiş Milletler (BM) ve onun uzmanlaşmış kurumlarıyla yakın koordinasyon ve karşılıklı planlama yoluyla gündeme getirilecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Ürdün'de olduğu gibi Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin de evlerine dönmek istediğine dikkati çeken Hariri, Suriyeli mülteciler sonsuza kadar Lübnan'da kalacakmış gibi bir siyaset belirlemenin doğru olmadığını belirtti.

Suriye'deki savaşın başladığı ilk günlerden bu yana Lübnan'ın kapılarını Suriyeli mültecilere açtığını hatırlatan Hariri, "Uluslararası toplum, Suriyeli mülteciler için daha fazla çaba sarfetmeli. Biz, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaparak uluslararası topluma hizmet etmiş oluyoruz. Bu nedenle de uluslararası toplumun desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.