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Lübnan'daki Suriyeli mülteciler

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 00:39 | Son Güncelleme

- Başbakan Hariri: - "Lübnan, Suriyeli mültecileri ülkelerine dönmeye zorlamayacak"

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Suriyeli mültecileri ülkelerine dönmeye zorlamayacaklarını bildirdi.

Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda gerçekleştirilen "Lübnan 2018 Kriz Müdahale Planı" başlıklı toplantıda konuşan Başbakan Hariri, "Lübnan'da yaşayan Suriyeli mültecileri ülkelerine dönmeye zorlamayacağız." dedi.

Koşullar ne olursa olsun, hiç kimsenin Suriyeli mültecileri geri dönmeleri için zorlayamayacağına vurgu yapan Hariri, "Suriyeli mültecilerin, ülkelerine geri dönme planı ancak Birleşmiş Milletler (BM) ve onun uzmanlaşmış kurumlarıyla yakın koordinasyon ve karşılıklı planlama yoluyla gündeme getirilecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Ürdün'de olduğu gibi Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin de evlerine dönmek istediğine dikkati çeken Hariri, Suriyeli mülteciler sonsuza kadar Lübnan'da kalacakmış gibi bir siyaset belirlemenin doğru olmadığını belirtti.

Suriye'deki savaşın başladığı ilk günlerden bu yana Lübnan'ın kapılarını Suriyeli mültecilere açtığını hatırlatan Hariri, "Uluslararası toplum, Suriyeli mülteciler için daha fazla çaba sarfetmeli. Biz, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaparak uluslararası topluma hizmet etmiş oluyoruz. Bu nedenle de uluslararası toplumun desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

- Lübnan'da, Suriyeli mülteciler, ülkelerine gönderilsin tartışması

Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin el-Merabi, 24 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'ın, 980 bin civarındaki Suriyeli mülteciyi daha fazla barındıracak durumda olmadığını ve Suriyeli mültecilerin gelecek yaza kadar ülkelerine geri gönderileceğini açıklamıştı.

Suriyeli mülteciler dosyasının en geç yaza kadar kapanacağını vurgulayan Merabi, "Lübnan'daki tüm siyasi taraflar, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi konusunda hemfikir ve bu yönde ortaklaşa çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan ordusu tarafından 30 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 23, 16 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 20 ve geçen ekim ayında bir haftada 99 Suriyeli mülteci, terörle suçlanarak gözaltına alınmıştı.

İnsan hakları kuruluşları ve konuyu yakından takip eden aktivistler, Lübnan ordusunun bu operasyonları, Suriyeli mültecileri bıktırmak ve ülkelerine dönmeye zorlamak için yaptığını iddia ediyor.

(AA)

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