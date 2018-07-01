Lübnan'daki Suriyeli mülteciler ülkelerine dönmeye devam ediyor

BEYRUT (AA) - Suriye'deki iç savaş nedeniyle Lübnan'a sığınan mültecilerden 70'i daha ülkelerine dönüş için yola çıktı.

Suriyeli mültecileri taşıyan 3 otobüs, Lübnan emniyetinin koordinasyonunda Masna Sınır Kapısı aracılığıyla Şam'ın Muaddamiyye ilçesine gitmek üzere hareket etti.

Ayrıca 25 özel araçtan oluşan bir konvoy da Masna Sınır Kapısı'ndan Suriye topraklarına geçti.

Lübnan'ın doğusundaki Arsal bölgesindeki 400 mülteci 28 Haziran'da, Lübnan makamları ile Suriye yönetiminin koordinasyonunda ülkelerine geri dönmüştü.

Lübnan Emniyet Müdürü Tümgeneral Abbas Basim, cuma günü yaptığı açıklamada, Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmeye devam edeceklerini söylemişti.

Beşşar Esed rejimi ile Lübnan emniyetinin koordinasyonunda nisan ayında da 500 sığınmacı Suriye'ye dönmüştü.

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- Lübnan'daki Suriyeli mülteciler

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı. Arsal'da ise yaklaşık 60 bin sığınmacının yaşadığı ifade ediliyor.

Lübnanlı yetkililer, bir süredir ülkedeki Suriyeli sığınmacılara ülkelerine dönme çağrısı yapıyor.

Yetkililer, sığınmacıların ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

