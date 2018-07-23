Lübnan'daki Suriyeli mülteciler ülkelerine dönmeye devam ediyor

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Lübnan'a sığınan mültecilerden yaklaşık 850'si daha ülkesine dönüş için yola çıktı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, "gönüllü dönüş" kapsamında Lübnan'ın doğusundaki Arsal bölgesinden yaklaşık 850 Suriyeli mülteci, Lübnan ordusu ve güvenlik birimi eşliğinde Suriye'nin Batı Kalamun bölgesindeki El-Ceracir, Ra's Maara, Felita, Kaare beldelerine doğru hareket etti.
Arsal Belediye Başkan Yardımcısı Rima Kurunbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kafilenin sayımında eş ve çocuklar olmaksızın sadece aile reislerinin hesaplandığına işaret ederek, bahsi geçen sayının daha fazla olduğunu söyledi.
Lübnan'dan ülkelerine dönen Suriyeli mültecilerin sayımının profesyonel şekilde yapılamadığını, verilerin resmi bir rakama dayanmadığını belirten Kurunbi, "Yüzlerce Suriyeli mülteci, ikametleri olduğu için yetkililere bildirmeden rahatlıkla ülkelerine geri döndü." dedi.
Lübnan'daki Suriyeli mülteciler bir süredir kafileler halinde ülkelerine dönüyor. Arsal bölgesinden son olarak 7 Temmuz'da yaklaşık 380 mülteci, Lübnan makamları ile Suriye yönetiminin koordinasyonunda ülkelerine geri dönmüştü.
- Lübnan'daki Suriyeli mülteciler
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı. Arsal'da ise yaklaşık 60 bin sığınmacının yaşadığı ifade ediliyor.
Lübnanlı yetkililer, bir süredir ülkedeki Suriyeli sığınmacılara gönüllü olarak ülkelerine dönüş çağrısı yapıyor. Yetkililer, sığınmacıların ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.
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