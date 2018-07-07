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Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden 377'si ülkelerine geri döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 21:59 | Son Güncelleme

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden 377'si ülkelerine geri döndü

İSTANBUL (AA) - Suriye'deki iç savaş nedeniyle Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerden 377'sinin daha ülkelerine gönüllü dönüş için yola çıktığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansına göre, Lübnan'ın doğusundaki Arsal bölgesindeki mültecilerden gönüllü olarak dönmek isteyen 377 kişi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile Lübnan emniyeti koordinasyonunda Suriye'ye hareket etti.

Lübnan emniyet birimlerinin Zemrani Sınır Kapısı'na kadar kafileye eşlik ettiği belirtildi.

Arsal bölgesindeki 400 mülteci 28 Haziran'da, Lübnan makamları ile Suriye yönetiminin koordinasyonunda ülkelerine geri dönmüştü.

- Lübnan'daki Suriyeli mülteciler

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı. Arsal'da ise yaklaşık 60 bin sığınmacının yaşadığı ifade ediliyor.

Lübnanlı yetkililer, bir süredir ülkedeki Suriyeli sığınmacılara ülkelerine dönme çağrısı yapıyor.

Yetkililer, sığınmacıların ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arsal Lübnan mülteci Suriye

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