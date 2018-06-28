Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden 400'ü ülkelerine dönüyor

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın doğusundaki Arsal beldesinde ikamet eden Suriyeli mültecilerden 400'ü ülkelerine dönüş için yola çıktı.
Arsal'da bulunan 400 mülteciden oluşan konvoy Suriye sınırına doğru hareket etti.
Arsal Belediye Başkanı Basil el-Huceyri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyeli mültecilerin ülkelerine "gönüllü" dönüş yaptığını, herhangi bir zorlamanın söz konusu olmadığını belirtti.
Beldede kalan Suriyeli mülteciler ise Lübnan hükümetinin daha önce kayıt yaptırmadan çıkış yapmalarına izin vermediğini söyledi. Mültecilerden bazıları "Hükümet izin vermiş olsaydı bugün yola çıkan eden kafilede biz de olacaktık." dedi.
Öte yandan Suriye'nin Kusayr beldesi halkından Lübnan'da ikamet eden mülteciler de acilen ve güvenli şekilde ülkelerine dönmelerini talep etmek için yarın gösteri düzenleyecek.
- Lübnan'daki Suriyeli mülteci sorunu
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı. Arsal'da ise yaklaşık 60 bin sığınmacının yaşadığı ifade ediliyor.
Lübnanlı yetkililer, bir süredir ülkedeki Suriyeli sığınmacılara ülkelerine dönme çağrısı yapıyor. Yetkililer, sığınmacıların ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, daha önceki açıklamalarında ülkedeki sığınmacı sayısının ülkenin ekonomik, mali, güvenlik olarak yük ve kapasitesini aştığını belirtmişti.
Nisan ayında Beşşar Esed rejimi ile Lübnan Emniyeti koordinasyonunda 500 sığınmacı Suriye'ye dönmüştü.
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