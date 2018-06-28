HABER

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden 400'ü ülkelerine dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 14:00 | Son Güncelleme

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden 400'ü ülkelerine dönüyor

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın doğusundaki Arsal beldesinde ikamet eden Suriyeli mültecilerden 400'ü ülkelerine dönüş için yola çıktı.

Arsal'da bulunan 400 mülteciden oluşan konvoy Suriye sınırına doğru hareket etti.

Arsal Belediye Başkanı Basil el-Huceyri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyeli mültecilerin ülkelerine "gönüllü" dönüş yaptığını, herhangi bir zorlamanın söz konusu olmadığını belirtti.

Beldede kalan Suriyeli mülteciler ise Lübnan hükümetinin daha önce kayıt yaptırmadan çıkış yapmalarına izin vermediğini söyledi. Mültecilerden bazıları "Hükümet izin vermiş olsaydı bugün yola çıkan eden kafilede biz de olacaktık." dedi.

Öte yandan Suriye'nin Kusayr beldesi halkından Lübnan'da ikamet eden mülteciler de acilen ve güvenli şekilde ülkelerine dönmelerini talep etmek için yarın gösteri düzenleyecek.

- Lübnan'daki Suriyeli mülteci sorunu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı. Arsal'da ise yaklaşık 60 bin sığınmacının yaşadığı ifade ediliyor.

Lübnanlı yetkililer, bir süredir ülkedeki Suriyeli sığınmacılara ülkelerine dönme çağrısı yapıyor. Yetkililer, sığınmacıların ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, daha önceki açıklamalarında ülkedeki sığınmacı sayısının ülkenin ekonomik, mali, güvenlik olarak yük ve kapasitesini aştığını belirtmişti.

Nisan ayında Beşşar Esed rejimi ile Lübnan Emniyeti koordinasyonunda 500 sığınmacı Suriye'ye dönmüştü.

PARTNEROltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!Oltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!
100 yaşında hayatını kaybetti, eşine büyük aşkı günlükten çıktı100 yaşında hayatını kaybetti, eşine büyük aşkı günlükten çıktı
Şehidin kanı yerde kalmadı! O terörist böyle yakalandıŞehidin kanı yerde kalmadı! O terörist böyle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lübnan Suriyeli mülteciler Arsal beldesi ülkeye dönüş

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

İlginizi Çekebilir

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Posta'da Rıfat Ababay istifa etti' iddiası

'Posta'da Rıfat Ababay istifa etti' iddiası

Şehidin kanı yerde kalmadı! O terörist böyle yakalandı

Şehidin kanı yerde kalmadı! O terörist böyle yakalandı

Ankara Valisi'nden kayıp Eylül için korkutan açıklama: Kan örnekleri DNA testinde eşleşti

Ankara Valisi'nden kayıp Eylül için korkutan açıklama: Kan örnekleri DNA testinde eşleşti

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdim

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdim

Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar

Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.