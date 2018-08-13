Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden bir grup daha ülkelerine döndü

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden 137 kişilik bir grup daha ülkelerine döndü.
Lübnan Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Şeba bölgesindeki Suriyeli mültecilerden 137 kişilik bir grubun ülkelerine döndüğü belirtildi.
Suriyeli mültecilerin kendi iradeleriyle topraklarına döndüğü aktarılan açıklamada, Lübnan emniyet güçlerinin, sınırın Suriye tarafına geçinceye kadar söz konusu grubu taşıyan konvoya eşlik ettiği kaydedildi.
Lübnan'daki Suriyeli mülteciler bir süredir kafileler halinde ülkelerine dönüyor. Son olarak 28 Temmuz'da 850'si Şeba, 150'si Bekaa bölgesinden olmak üzere bin kişilik bir mülteci grubu Suriye'ye dönmüştü.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.
Lübnanlı yetkililer, bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönüş çağrısı yapıyor. Yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.
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