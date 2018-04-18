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Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 20:33 | Son Güncelleme

Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönmeye başladı

Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Lübnan'a gelen 500 sığınmacı, gönüllü olarak ülkesine döndü.

Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinde toplanan Suriyeli sığınmacılar, 15 otobüsle gruplar halinde Suriye'deki evlerine dönmek üzere yola çıktı.

Lübnan emniyetinin gözetimindeki otobüsler, sığınmacıları Şam kırsalında bulunan evlerine özellikle Beyt Cin beldesine götürmek üzere hareket etti.

Söz konusu grup, yaklaşık 5 bin sığınmacının bulunduğu Şeba beldesinden ayrılan ilk kafile oldu.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (BMMYK) yapılan yazılı açıklamada, kurumun Şeba'daki sığınmacıların ülkelerine dönmeleri hakkında bilgileri olduğu ancak Suriye'deki insani ve güvenlik durumundan ötürü şuan için dönüş organizasyonuna katılmadığı belirtildi.

Açıklamada, sığınmacıların baskı altında olmadan aldıkları memleketlerine dönme konusundaki ferdi kararlarının değerlendirildikten sonra söz konusu karara saygı duyulduğu aktarıldı.

- Cumhurbaşkanından istikrar açıklaması

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinde bulunan sığınmacıların Suriye'deki güvenli bölgelere dönmesinin Lübnan'da toplumsal istikrarın yeniden tesisine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda ülkesini ziyaret eden ABD'nin New York Başpiskoposu Kardinal Timothy Dolan ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında ülkesinde bulunan sığınmacıların Suriye'deki güvenli bölgelere dönmesinin Lübnan'da toplumsal istikrarın yeniden tesisine büyük katkı sağlayacağını söyleyen Avn, uluslararası kurumların Suriyelilerin, çatışmaların olmadığı güvenli bölgelere dönme isteklerini gerçekleştirdiğini belirterek, "Gönüllü olarak Suriye'ye dönen grupların varlığı, güvenlik durumlarının buna izin verdiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Avn, Arap ülkelerinden zorla uzaklaştırılan Hristiyanların dönmesi için çalışmalar yapılması ve bu ülkelerdeki savaşlardan sonra yaşadıkları sıkıntılara son verilmesi amacıyla yardım edilmesi gerektiğini kaydetti.

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