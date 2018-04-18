Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönmeye başladı

Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (BMMYK) yapılan yazılı açıklamada, kurumun Şeba'daki sığınmacıların ülkelerine dönmeleri hakkında bilgileri olduğu ancak Suriye'deki insani ve güvenlik durumundan ötürü şuan için dönüş organizasyonuna katılmadığı belirtildi.

Söz konusu grup, yaklaşık 5 bin sığınmacının bulunduğu Şeba beldesinden ayrılan ilk kafile oldu.

Lübnan emniyetinin gözetimindeki otobüsler, sığınmacıları Şam kırsalında bulunan evlerine özellikle Beyt Cin beldesine götürmek üzere hareket etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda ülkesini ziyaret eden ABD'nin New York Başpiskoposu Kardinal Timothy Dolan ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında ülkesinde bulunan sığınmacıların Suriye'deki güvenli bölgelere dönmesinin Lübnan'da toplumsal istikrarın yeniden tesisine büyük katkı sağlayacağını söyleyen Avn, uluslararası kurumların Suriyelilerin, çatışmaların olmadığı güvenli bölgelere dönme isteklerini gerçekleştirdiğini belirterek, "Gönüllü olarak Suriye'ye dönen grupların varlığı, güvenlik durumlarının buna izin verdiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Avn, Arap ülkelerinden zorla uzaklaştırılan Hristiyanların dönmesi için çalışmalar yapılması ve bu ülkelerdeki savaşlardan sonra yaşadıkları sıkıntılara son verilmesi amacıyla yardım edilmesi gerektiğini kaydetti.