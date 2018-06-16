Lübnan'daki Türk vatandaşları sandık başında

BEYRUT (AA) - Lübnan'da yaşayan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanıyor.

Bu sabah Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda şimdiye kadar yüzlerce Türk seçmen oy kullandı.

Lübnan'daki AK Parti Seçim Koordinatörü Bilal Fettah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklamasından itibaren 2 ayı aşkın süredir Lübnan'da yaşayan Tük vatandaşları ile iletişim kurmaya başladıklarını söyledi.

Lübnan'da 4 bin 759'u seçmen 20 bin Türk yaşadığını ve bunların bin 500'ünün oy kullanmasını beklediklerini ifade eden Fettah, seçmenlerin büyük bir kısmının bayram tatilini başka ülkelerde geçirdiği ve seçimlerin bayrama denk geldiği için oy kullanma oranının düşük olabileceğini dile getirdi.

Fettah, Lübnan'daki Türklerin yüzde 80'inin başkent Beyrut'ta, ardından da sırasıyla kuzeydeki Trablus ile güneydeki Sayda ve Beka ilinin köylerinde yaşadığını aktardı.

Öte yandan AK Parti Seçim Koordinatörü Yardımcısı Zahir Sultan da oy kullanma işlemlerinin yarın akşam sona ereceğini söyledi.

Sultan ayrıca bu sabah başlayan oy kullanma işlemine katılımın çok iyi olduğunu ifade etti.

