HABER

Lübnan’dan binlerce Suriyeli mülteci zorla çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 14:12 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Lübnan’dan binlerce Suriyeli mültecinin zorla çıkarıldığını söyledi.İnsan Hakları İzleme Örgütü, Lübnan’daki en az 13 belediyenin 3 bin 664 Suriyeli mülteciyi evlerinden zorla sınır dışı ettiğini açıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Lübnan’dan binlerce Suriyeli mültecinin zorla çıkarıldığını söyledi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Lübnan’daki en az 13 belediyenin 3 bin 664 Suriyeli mülteciyi evlerinden zorla sınır dışı ettiğini açıkladı. Vatandaşlıklarından ve dinlerinden dolayı belediyelerden çıkarıldıkları ve bu tedbirlerin doğrudan Suriyeli vatandaşlara karşı alındığını aktardı. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayınlanan raporda, aynı nedenlerden dolayı 42 binden fazla mültecinin tahliye edilme riski altında olduğunu söyledi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün mülteci hakları direktörü Bill Frelick, “Belediyelerin, milliyet temelli veya dini ayrımcılıkla Suriyeli mültecileri zorla tahliye etmek için yasal bir gerekçesi yoktur. Suriyeli bir mültecinin, tahliyesi, uygun prosedürleri izleyen şeffaf, kanuni ve orantılı nedenlerle bireysel olarak yapılmalıdır” dedi.
Öte yandan, Lübnan’da nüfusun dörtte biri kadar Suriyeli mülteci yaşıyor. Suriye’de iç savaşın başlamasından bu yana bir milyondan fazla mülteci komşu Lübnan’a sığındı.

Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!
Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyorÜnlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor
Gaybubet evinde basıldılar!Gaybubet evinde basıldılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan İsmet Yılmaz Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar verilecek

Son dakika! Bakan İsmet Yılmaz Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar verilecek

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Bekir Bozdağ'dan 'Deizm' yorumu

Bekir Bozdağ'dan 'Deizm' yorumu

Önce tokalaştı sonra vurdu!

Önce tokalaştı sonra vurdu!

Düz Dünya Derneği Başkanı NASA'ya davet edildi!

Düz Dünya Derneği Başkanı NASA'ya davet edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.