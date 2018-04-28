Lübnan'dan Filistinli gruplara toplantı engeline yalanlama

BEYRUT (AA) - Lübnan, Batı Şeria'daki Filistin Ulusal Konseyi toplantısına karşı çıkanların yarın Gazze ve Beyrut'ta eş zamanlı yapacağı Filistin Halk Ulusal Kongresi'nin düzenlenmesine izin verilmediği yönündeki iddiayı yalanladı.
Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Hasan Muneymine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu kongrenin, Filistinlilerin kendi aralarındaki iç anlaşmazlıkların neticesinde iptal edildiğini belirtti.
Muneymine, kongrenin iptal edilme sebebini açıklamakla yükümlü tarafın Lübnan hükümeti değil Filistinliler olduğunu savundu.
Hamas'ın Yurtdışı Basın Ofisi Başkanı Rafet Murra, AA muhabirine daha önce yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin yarın Gazze ve Beyrut'ta eş zamanlı düzenlenecek Filistin Halk Ulusal Kongresi'nin toplanmasına karşı çıktığını belirtmişti.
Aralarında Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin de olduğu çeşitli Filistinli kişi ve gruplar, Filistin Ulusal Konseyi'nin İsrail'in işgali altındaki bir bölgede toplanmasına karşı çıkıyor. Söz konusu grupların, Gazze ve Beyrut'ta yapılacak Filistin Halk Ulusal Kongresi'ne katılacağı aktarılmıştı.
Filistin Ulusal Konseyi toplantısının 30 Nisan'da Ramallah'ta yapılacağı ancak, Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin buna katılmayacağı açıklanmıştı.
- Filistin Ulusal Konseyi
Yurt içi ve dışındaki tüm Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak görülen Filistin Ulusal Konseyinin yönetim kurulu, Hamas ile İslami Cihad Hareketi dışındaki Filistinli gruplardan oluşuyor.
FKÖ'nün programını, planlarını ve siyasetini belirleyen Konseyin, örgütün yıllık çalışmalarını raporlama, komitelerin önerileri ve ekonomik göstergelerini inceleme ve değerlendirme görevi bulunuyor.
Filistinli grupların, bağımsız vekillerin ve Batı Şeria ile Gazze'deki Filistin yönetimine bağlı milletvekillerinin üyesi olduğu Konseyde Hamas ile İslami Cihad yer almıyor.
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