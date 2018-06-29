BEYRUT (AA) - Lübnan Emniyet Müdürü Tümgeneral Abbas Basim, Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmeye devam edeceklerini söyledi.

İbrahim yaptığı basın açıklamasında, Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmeye devam edeceklerini belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Mülteciler Yüksek Komiserliğinin temsilcisi Mirai Gerard’ın "Suriyelilerin yüzde doksanı ülkelerine geri dönmeyi istiyor" yönündeki açıklamasının üzerinde durmak gerektiğini ifade etti.

İbrahim, bu durumun kamu güvenliğinin görevini ve mültecilerin geri dönüşünü kolaylaştıracağını savundu.

Arsal bölgesindeki 400 mülteci dün, Lübnan makamları ve Suriye yönetiminin koordinasyonunda ülkelerine geri dönmüştü.

- Lübnan'daki Suriyeli mülteci sorunu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı. Arsal'da ise yaklaşık 60 bin sığınmacının yaşadığı ifade ediliyor.

Lübnanlı yetkililer, bir süredir ülkedeki Suriyeli sığınmacılara ülkelerine dönme çağrısı yapıyor. Yetkililer, sığınmacıların ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

Beşşar Esed rejimi ile Lübnan Emniyetinin koordinasyonunda, nisan ayında 500 sığınmacı Suriye'ye dönmüştü.

