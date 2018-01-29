HABER

"Lübnan'la üçüncü bir savaş istemiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 18:09 | Son Güncelleme 49 dakika önce

- İsrail Savunma Bakanı Liberman: "İran, Suriye'de İsrail'e karşı bir altyapı inşa etmeye, Lübnan'da füze üretim merkezi oluşturmaya ve Gazze'de de Hamas'ı güçlendirmeye çalışıyor" "Lübnan ile üçüncü bir savaşa girmek istemiyoruz ancak, Lübnan'ın da büyük bir füze üretim merkezine dönüşmesine izin vermeyeceğiz" "Önemli olan Rusya ile Suriye konusundaki diyaloğumuzu sürdürmemizdir. Bütün diyalog kanalları açık tutulmalıdır"

KUDÜS (AA) - İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ülkesinin Lübnan ile yeni bir savaşa niyetinin olmadığını ancak, Lübnan'ın İran'ın füze üretim merkezine dönüşmesine de izin vermeyeceğini belirtti.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Liberman, başkanlığını yürüttüğü İsrail Evimiz Partisi'nin (Yisrael Beiteinu) toplantısında yaptığı konuşmada, "İran, Suriye'de İsrail'e karşı bir altyapı inşa etmeye, Lübnan'da füze üretim merkezi oluşturmaya ve Gazze'de de Hamas'ı güçlendirmeye çalışıyor." dedi.

Liberman, şunları söyledi:

"Biz Lübnan'da füze üretimiyle ilgilenen kişileri biliyoruz. İran'ın Suriye'de konuşlanmasına izin vermeyeceğiz. Gazze'de de Hamas'ın tünellerini yok etmeye kararlıyız. Lübnan ile üçüncü bir savaşa girmek istemiyoruz ancak, Lübnan'ın da büyük bir füze üretim merkezine dönüşmesine izin vermeyeceğiz."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Rusya ziyaretine dair ise Liberman, "Önemli olan Rusya ile Suriye konusundaki diyaloğumuzu sürdürmemizdir. Bütün diyalog kanalları açık tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İç savaşın başladığı 2011'den bu yana İsrail savaş uçakları zaman zaman Lübnan hava sahası üzerinden Suriye'ye geçiyor, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan sınırında 5 Eylül 2017'de, on binlerce askerin katıldığı ve 11 gün süren, son 20 yılın en büyük askeri tatbikatını gerçekleştirmişti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a çok sert tepki

Erdoğan'a çok sert tepki

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Afrin çıkışı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Afrin çıkışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KKTC'de Afrin'e destek kampanyası

KKTC'de Afrin'e destek kampanyası

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak (Alternatif yollar)

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak (Alternatif yollar)

Suriyelilerden Zeytin Dalı Harekatı’na destek gösterisi

Suriyelilerden Zeytin Dalı Harekatı’na destek gösterisi

Hollanda'da saldırıya uğrayan derneğe Başkonsolosluktan ziyaret

Hollanda'da saldırıya uğrayan derneğe Başkonsolosluktan ziyaret

Meteoroloji'den İstanbul için yeni açıklama

Meteoroloji'den İstanbul için yeni açıklama

Afrin'de stratejik tepe alındı! İşte son durum

Afrin'de stratejik tepe alındı! İşte son durum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.