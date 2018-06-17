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Lübnanlı din adamı Ürdün'de gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 22:38 | Son Güncelleme

Lübnanlı din adamı Ürdün'de gözaltında

Lübnanlı din adamı ve Lübnan Müslüman Alimler Birliği Üyesi Abdulvehhab el-Cabir'in 18 gündür Ürdün'de gözaltında tutulduğu bildirildi.

Ürdün emniyet kaynakları, din adamı ve Lübnan Müslüman Alimler Birliği Üyesi Abdulvehhab el-Cabir ile babası Muhammed el-Cabir'in 18 gün önce gözaltına alındığını aktardı.

Aynı zamanda Ürdün vatandaşı Abdulvehhab'ın gözaltısının sürdüğü, babasının ise bir süre sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Gözaltı nedeninin "güvenlikle ilgili bir soruşturma olduğu" aktarılırken, ayrıntılı bilgi verilmedi.

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