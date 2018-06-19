Lübnanlı din adamının Ürdün'de gözaltına alınması

BEYRUT (AA) - Lübnan Müslüman Alimler Birliği, din adamı Abdulvehhab el-Cabir'in Ürdün'de gözaltına alınmasının "güvenlik veya politikayla" alakası olduğu iddialarını yalanladı.

Lübnan Müslüman Alimler Birliği Üyesi Nebil Rahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vatandaşlığı olmasına rağmen Ürdün'ü ilk kez ziyaret eden Cabir'le ilgili ülkede herhangi bir güvenlik davası kayıtlara geçmedi." dedi.

Beyrut yönetiminin olayla ilgili şimdiye kadar harekete geçmediğine dikkati çeken Rahim, konu hakkında Lübnan Başbakan Saad Hariri, Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ve Dışişleri Bakanlığı'na başvurmayı düşündüklerini söyledi.

Rahim, meselenin diplomatik yollarla çözülmemesi halinde Cabir'in serbest bırakılması konusunda seslerini duyurmak için Ürdün'ün Beyrut'taki büyükelçiliği önünde gösteriler düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Ürdün emniyet kaynakları, din adamı ve Lübnan Müslüman Alimler Birliği Üyesi Abdulvehhab el-Cabir ile babası Muhammed el-Cabir'in yaklaşık 3 hafta önce gözaltına alındığını belirtmişti.

Aynı zamanda Ürdün vatandaşı olan Abdulvehhab'ın gözaltısının sürdüğü, babasının ise bir süre sonra serbest bırakıldığı aktarılmış, gözaltı nedeninin "güvenlikle ilgili bir soruşturma olduğu" ifade edilmişti.

