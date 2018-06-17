Lübnanlı sanatçı Nancy Ajram konser verdi

İSTANBUL (AA) - Lübnanlı şarkıcı Nancy Ajram, İstanbul'da konser verdi.

İstanbul Pullman Otel ve Kongre Merkezi'ndeki konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Ajram, İstanbul'u çok sevdiğini belirterek, "İstanbul her zamanki gibi çok güzel. İstanbul'da olmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Sanatçı, gezmek amacıyla İstanbul'a sık sık geldiğinin altını çizerek, "Bu benim ilk ziyaretim ya da ilk konserim değil. Sevdiğim yerde konser vermek isterim. Bunun için İstanbul'a geldim. Bu kez Ramazan Bayramı'na denk geldiği için bayram tatilini de burada yapmak istedim. Önceki gün İstanbul'a geldim ve kaldığım otelin civarını gezdim. Her geldiğimde ismini bilmediğim sokak ve caddelerde gezerim." diye konuştu.

Gece yarısında sahneye çıkan sanatçı, "Ma Tegi Hena", "Ya Ghali", "El Donia Helva", "Ehsas Jedid", "Akhasmak Ah" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumladı.

- İlk albümü 15 yaşındayken yayınlandı

Nancy Ajram, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dünyaya geldi.

15 yaşında katıldığı yarışma programını kazandıktan sonra Lübnan'ın en genç şarkıcılarından biri olan sanatçı, "Mihtagalak" adlı ilk albümünü 1998'de çıkardı.

İkisi çocuklar için olmak üzere bugüne kadar 11 müzik albümü hayranlarının beğenisine sunan 35 yaşındaki sanatçının, son albümü "Hassa Beek" ise 2017 yılında satışa sunuldu.

Kariyeri boyunca çok sayıda ödüle layık görülen Ajram, Arap dünyasının önemli sanatçıları arasında yer alıyor.

