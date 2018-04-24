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Lübnanlı şarkıcı Yasmine Hamdan CRR'de konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 23:17 | Son Güncelleme

Lübnanlı şarkıcı Yasmine Hamdan CRR'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Lübnanlı söz yazarı, aktris ve şarkıcı Yasmine Hamdan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne aldı.

"Ballad", "Cafe", "Nediya" ve "Beirut" şarkılarının da içinde bulunduğu 15 parçalık repertuvarıyla ilgi çeken konserde elektronik ve pop unsurları Arap müziğiyle harmanlandı.

Hamdan'ın folk-elektronik müzikleri ve sıra dışı vokal anlayışıyla Arapça seslendirdiği şarkılarına müzikseverler ilgi gösterdi.

Çalışmalarını Paris'te sürdüren Lübnanlı sanatçıya, gitarda Cedric Le Roux, davulda Loic Maurin ve klavyede Cong Minh Pham eşlik etti.

Profesyonel müzik hayatına 2000'li yılların başında Orta Doğu'nun elektronik-pop gruplarından Soapkills'in vokalistliğini yaparak başlayan Yasmine Hamdan'ın sonuncusu "Al Jamilat" ismiyle geçen yıl müzikseverlerle buluşan üç albümü bulunuyor.

Orta Doğu ve Avrupa'da farklı ülkelerde yaşamış ve birçok kültürden etkilenmiş olan şarkıcı, elektronik ve pop müziği halk müziğiyle birleştirdiği şarkılarıyla tanınıyor.

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