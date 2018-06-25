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Lübnanlı turistleri taşıyan 'kruvaziyer' Alanya'ya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 18:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesine 'Orient Queen' adlı kruvaziyer 200 Lübnanlı turist getirdi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesine 'Orient Queen' adlı kruvaziyer 200 Lübnanlı turist getirdi. Gemiyi ilçeye getiren firmanın temsilcisi Bassem Hage, Alanya'ya sezonda 14 sefer yapacaklarını söyledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yola çıkan, Alanya Limanı'na demirleyen 172 mürettebatlı 'Orient Queen' adlı gemi, Lübnanlılardan oluşan 200 turist getirdi. Gemiden inen Lübnanlı misafirleri Alanya Belediyesi ve liman yetkileri karanfil, muz ve erik gibi ikramlarla karşıladı. Turistler ilçenin tarihi ve turistik yerlerine geziye çıktı. Lüks geminin akşam Rodos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

14 SEFER YAPACAK

Gemiyi getiren firmanın Alanya temsilcisi Lübnanlı Bassem Hage, ilk etapta 200 kişi getiren geminin ilerleyen dönemlerde her hafta 300-350 kişiyi ilçeye taşıyacağını söyledi. Geminin 14 sefer daha yapacağını belirten Bassem Hage, "Bu sene ve gelecek yıl Alanya ilk destinasyon olacak. Bu bizim için önemli. Çünkü rota tanıtımlarda Alanya'da gözüküyor. Ürdün, Kuveyt, Katar, Irak, Lübnan’da yapılan reklamlardan Alanya’yı tanıyorlar. Burada misafirler turlara katılıyor, alışveriş yapıyor. Bazen misafirler 2 hafta sonra yine geliyor. Çünkü burayı seviyorlar" dedi.

Geminin Alanya'dan Rodos'a geçeceğini aktaran Bassem Hage, "Sonrasında da Mikonos, Santorini, Marmaris, Lübnan ve yeniden Alanya’ya gelecek. Bu bizim ilk projemiz. Diğer hedefimiz de uçak. İnşallah Beyrut-Alanya seferini 45 dakikada gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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Lübnanlı turistleri taşıyan 'kruvaziyer' Alanya'ya geldiLübnanlı turistleri taşıyan 'kruvaziyer' Alanya'ya geldi
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