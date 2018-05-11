Rus petrol şirketi Lukoil ile Irak devletine ait Basra Petrol Şirketi arasında, Irak’ta bulunan Batı Kurna-2 petrol yatağının geliştirilmesine yönelik plan imzalandı.

Lukoil’den yapılan açıklamada, Irak’ın güneyinde bulunan ve dünyanın en büyük petrol yataklarından biri kabul edilen Batı Kurna-2'nin geliştirilmesine ilişkin planın, Basra Petrol Şirketi ile imzalandığı belirtildi.

İmzalanan plana göre, Batı Kurna-2’de 2020’ye kadar günlük 480 bin varil petrol üretimine ulaşılması, üretim miktarının 2025’e kadar günlük 800 bin varile çıkartılması planlanıyor.

Açıklamada, Batı Kurna-2’de yeni sondajlar vasıtasıyla petrol kuyuları açılacağı, imzalanan geliştirme planının, söz konusu sahada çıkarılacak petrolün sevkiyatını da kapsadığı ifade edildi.

Batı Kurna-2’de petrol rezervinin yaklaşık 14 milyar varil düzeyinde olduğu tahmin edilirken, söz konusu yatakta Irak’ın toplam petrol üretiminin yüzde 9’u gerçekleştiriliyor.

