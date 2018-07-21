Lüks ciple saksı hırsızlığı iddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri, lüks ciple iş yerinden saksı hırsızlığı yaptığı öne sürülen kadının yakalanması için çalışma başlattı.

İddiaya göre, Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde peyzaj malzemeleri satan iş yerinden, 11 Temmuz'da 5 saksı çalan ve hırsızlık olayını gerçekleştirdiği kameralarca tespit edilen kadın, ikinci kez aynı iş yerine gelerek hırsızlık yapmaya çalıştı.

Saksıyı araca koymak istediği sırada iş yeri çalışanları ve çevredekiler tarafından fark edilen kadın, lüks ciple olay yerinden kaçmaya çalıştı. İş yeri çalışanları, lüks cipin lastiğinin arkasına saksı koyarak kadını durdurmak istedi.

Bu sırada, kadın ile çevredekiler arasındaki ilginç diyaloglar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çalışanların çabasına rağmen olay yerinden uzaklaşan ve iş yeri sahibinin olayla ilgili şikayetçi olduğu kadının yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

