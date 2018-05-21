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Lüks kurvaziyer gemileri Kuşadası'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 14:04 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı, Bahama bayraklı 'Silver Wind' ve Marshall Adaları bayraklı 'Nautica' adlı lüks kurvaziyerler gemilerine ev sahipliği yaptı.

Lüks kurvaziyer gemileri Kuşadası'nda

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı, Bahama bayraklı 'Silver Wind' ve Marshall Adaları bayraklı 'Nautica' adlı lüks kurvaziyerler gemilerine ev sahipliği yaptı. Nautica adlı gemi, 3 yıl sonra kente tekrar turist getirdi.
Bahama bayraklı 'Silver Wind' ve Marshall Adaları bayraklı 'Nautica' adlı lüks kurvaziyerler gemileri, bugün Kuşadası Ege Port Limanına demir attı. İki ultra lüks gemiyle çoğunluğu İngiliz ve ABD vatandaşı 918 turist, ilçeye geldi. Kuşadası Ege Port Limanı'nı, 2015 yılı Mayıs ayında ziyaret ettikten sonra Türkiye'de yaşanan terör olaylarını gerekçe gösterip rotasından çıkartan Norwegian Cruise Line şirketi, Nautica'nın gelişiyle 2018 yılında Türkiye'ye ilk gemi seferini gerçekleştirmiş oldu. Nautica kurvaziyer gemisi, 10 Mayıs'ta İtalya'dan 625 zengin Amerikalı turistle çıktığı, bir aylık tur kapsamında Rodos'tan Kuşadası'na geldi. Nautica'nın saat 19.00'da Kuşadası'ndan ayrılarak, Yunanistan'ın Santorini Adası'na hareket edeceği belirtildi.
'NORWEGİAN'IN GELİŞİ ÖNEMLİ'
Norwegian Cruise Line firmasının Türkiye'yi tekrar rotasına almasının kurvaziyer turizmi açısından oldukça önemli olduğunu belirten Kuşadası Ege Port Limanı Müdürü Aziz Güngör, "Bu ziyaret, Türkiye'ye güvenin pekiştirilmesi anlamında önem taşıyor. Bir diğer yandan da sektörün kısa sürede toparlanacağının işareti. Nautica, son seferini Kuşadası'na 2015 yılı Mayıs ayında gerçekleştirdi. Bu yılın Eylül ayında Norwegian Cruise Line firmasına ait Seven Seas Voyager isimli kurvaziyer gemisi de gelecek. 2018 yılında Kuşadası Ege Port Limanına 140 gemi ile 120 bin yolcunun ülkeye günübirlik olarak giriş yapacak" diye konuştu.
'Nautica'nın kaptanı Drazen Tijan ise "Kuşadası Ege Port Limanı gerek konum gerekse liman hizmetleri ve güvenlik yönünden dünya genelinde ziyarette bulunduğum en iyi limanlar arasında yer alıyor. Kuşadası limanına tekrar gelmekten ve buradaki verilen hizmetlerden dolayı çok mutlu oldum" dedi.
Öte yandan gemilerden inen turistlerin bir kısmı hacı olmak için tur otobüsleri ile Efes ve Meryemana turuna çıktı. Tur programına katılmayan yolcular ise Kuşadası çarşılarını gezmeyi tercih etti.

FOTOĞRAFLI

Lüks kurvaziyer gemileri Kuşadası'ndaLüks kurvaziyer gemileri Kuşadası'ndaLüks kurvaziyer gemileri Kuşadası'ndaLüks kurvaziyer gemileri Kuşadası'nda

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