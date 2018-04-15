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Lüks otomobil satışları ilk çeyrekte yüzde 12 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

Lüks otomobil pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarak 3 bin 466'ya yükseldi - Ultra lüks segmentte ise yüzde 2,8 artışla 805 otomobil satıldı

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - Lüks otomobil pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarak 3 bin 466'ya yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil satışları 2018'in ocak-mart aylarında 158 bin 430 adet olarak gerçekleşerek, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 artarken, lüks (E) segment yüzde 11,8 büyüdü. Geçen yıl ilk çeyrekte 3 bin 100 lüks otomobil satılırken, 2018'in aynı döneminde bu rakam 3 bin 466'ya çıktı.

E segmentinde bu dönemde en fazla bin 134 adetle BMW 5 Serisi satıldı. Sıralamada Mercedes-Benz E 846 adetle ikinci, Audi A6 TDI 326 adetle üçüncü oldu.

Audi A6 TFSI, Volvo XC60, Volvo S90, Mercedes-Benz GLC ve Porche Macan da bu segmentte en çok satılan otomobiller arasında yer aldı.

Lüks otomobil pazarında Land Rover Range Rover Evoque Convertible, Maserati Ghibli, Volkswagen Touareg ile Lexus GS ve RC bir tane satılan modeller oldu.

- Ultra lüks pazarı yüzde 2,8 büyüdü

Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ultra lüks (F) segmentte ise yüzde 2,8 artışla 805 otomobil satıldı.

F segmentinde en çok 202 adetle Volvo XC90 satılırken, bu modeli, 111 adetle BMW X5 takip etti. Ultra lüks pazarda yalnızca birer tane satılan modeller Aston Martin Rapide S, BMW i, Ferrari 488GTP, Ferrari 812 Superfast, Hyundai Genesis, Jaguar F-Type Coupe, Maserati Quattroport oldu.

Bu yılın ocak-mart döneminde lüks ve ultra lüks otomobil satışları birlikte değerlendirildiğinde ise toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 büyüyerek 4 bin 271'e yükseldi.

Lüks ve ultra lüks araç toplam satışları, 2017 ve 2018 yıllarının ilk çeyreğinde şöyle gerçekleşti:

2017 2018 Değişim E Segmenti (Lüks) 3.100 3.466 %11,8 F Segmenti (Ultra Lüks) 783 805 %2,8 Toplam 3.883 4.271 %10,0Ocak-Mart 2018 dönemi itibarıyla lüks ve ultra lüks araç satışlarının marka bazında dağılımı şöyle:

Marka E Segmenti F Segmenti TOPLAM Alfa Romeo 6 0 6 Aston Martin 0 3 3 Audi 506 48 554 Bentley 0 3 3 BMW 1.143 151 1.294 Ferrari 0 4 4 Ford 9 0 9 Hyundai 0 1 1 Jaguar 40 3 43 Jeep 6 8 14 Land Rover 155 236 391 Lexus 6 2 8 Maserati 1 11 12 Mercedes-Benz 1.121 100 1.221 Mitsubishi 3 3 Porsche 124 30 154 Ssangyong 4 0 4 Subaru 13 0 13 Toyota 52 0 52 Volkswagen 1 0 1 Volvo 279 202 481 TOPLAM 3.466 805 4.271

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