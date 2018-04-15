Lüks otomobil satışları ilk çeyrekte yüzde 12 arttı

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - Lüks otomobil pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarak 3 bin 466'ya yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil satışları 2018'in ocak-mart aylarında 158 bin 430 adet olarak gerçekleşerek, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 artarken, lüks (E) segment yüzde 11,8 büyüdü. Geçen yıl ilk çeyrekte 3 bin 100 lüks otomobil satılırken, 2018'in aynı döneminde bu rakam 3 bin 466'ya çıktı.

E segmentinde bu dönemde en fazla bin 134 adetle BMW 5 Serisi satıldı. Sıralamada Mercedes-Benz E 846 adetle ikinci, Audi A6 TDI 326 adetle üçüncü oldu.

Audi A6 TFSI, Volvo XC60, Volvo S90, Mercedes-Benz GLC ve Porche Macan da bu segmentte en çok satılan otomobiller arasında yer aldı.

Lüks otomobil pazarında Land Rover Range Rover Evoque Convertible, Maserati Ghibli, Volkswagen Touareg ile Lexus GS ve RC bir tane satılan modeller oldu.

- Ultra lüks pazarı yüzde 2,8 büyüdü

Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ultra lüks (F) segmentte ise yüzde 2,8 artışla 805 otomobil satıldı.