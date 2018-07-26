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Lüks villa soyguncuları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 22:14 | Son Güncelleme

Ankara ve İstanbul'da hırsızlık çetesine yönelik düzenlenen ve "VIP" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı - Çok sayıda suç kaydı bulunan ve çaldıkları parayla lüks hayat yaşayan çete üyelerinin, mağdur ettikleri vatandaşları 20 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi

Ankara ve İstanbul'da birçok lüks villanın soyulması olayının faili olduğu belirlenen 11 kişi tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, başkentte ve İstanbul'da yaşanan hırsızlık olayları üzerine lüks villalardan hırsızlık yaptığı belirlenen çeteyi yakın takibe aldı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, "VIP" ismini verdikleri operasyonu başlattı.

Operasyon kapsamında, çete lideri olduğu iddia edilen Emre B. ile 11 şüpheli İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alınan çete mensupları, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Vatandaşları 20 milyon zarara uğratmışlar

Çok sayıda suç kaydı bulunan çete üyelerinin Ankara başta olmak üzere İstanbul'da da hırsızlık olaylarına karıştığı öğrenildi. Ekipler, çete üyelerinin mağdur ettikleri vatandaşları 20 milyon lira zarara uğrattıklarını, hırsızlıktan elde ettikleri paralarla İstanbul'daki eğlence mekanlarında lüks hayat yaşadıklarını ve sık sık tatile çıktıklarını tespit etti.

Ekipler, çete lideri Emre B.'nin ve diğer çete üyelerinin aynı anda 4 ev kiralayıp oralarda kaldıkları, bazı evlerin adreslerini birbirlerinden bile sakladıklarını ortaya çıkardı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Lüks villa soyguncuları yakalandı

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