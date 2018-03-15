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Lüks villaya kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 21:27 | Son Güncelleme

Lüks villaya kaçak içki operasyonu

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'deki lüks villaya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan kaçak içki ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumburgaz'daki havuzlu lüks bir villada kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, villaya operasyon düzenlendi.

Villada yapılan aramada, kaçak olarak üretildiği belirtilen, bidonlar içerisinde bin litre içki ele geçirildi. Ayrıca 500 şişe kaçak içki ile imalatta kullanılan malzemeler bulundu. Kaçak içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu kaydedildi.

Ev sahibine ulaşan ekipler, evin bir aileye 2 bin 250 lira karşılığında kiraya verildiğini belirledi.

Ev sahibinin ifadesi doğrultusunda 3 şüphelinin arandığı bildirildi.

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Büyükçekmece operasyon sahte içki

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