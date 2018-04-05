Lula'nın cezaevine girmesinin önü açıldı

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Luiz Inacio da Silva'nın yolsuzluk mahkumiyetini temyize götürdüğü sırada serbest kalması yönündeki talebini geri çevirdi.

Yüksek Mahkemede 11 saat süren görüşmenin ardından 6 yargıç, da Silva'nın yolsuzluktan 12 yıl hapis cezasına dair temyiz davası görülürken cezaevine gönderilmemesi yönündeki talebini reddetti. Mahkemenin 5 yargıcı ise talebin kabulü için oy kullandı.

Mahkemenin kararı, da Silva'nın yakında cezaevine gönderileceği anlamına geliyor. Teknik nedenlerle bunun en erken gelecek hafta olabileceği ifade ediliyor.

Brezilya'da 2003-2016 yıllarında iktidarda olan İşçi Partisi, kararın ardından Twitter hesabında ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimi için sokaklarda ve her mahkemede da Silva'nın adaylığını savunacakları paylaşımını yaptı.

- Petrobras'taki yolsuzluk soruşturması

Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmayı yürüten savcılar, Odebrecht isimli inşaat firmasının, 8 ihale karşılığında Lula da Silva'ya rüşvet verdiğini ileri sürmüştü.