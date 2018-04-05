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Lula'nın cezaevine girmesinin önü açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 09:36 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Luiz Inacio da Silva'nın yolsuzluk mahkumiyetini temyize götürdüğü süreçte serbest kalmasına onay vermedi

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Luiz Inacio da Silva'nın yolsuzluk mahkumiyetini temyize götürdüğü sırada serbest kalması yönündeki talebini geri çevirdi.

Yüksek Mahkemede 11 saat süren görüşmenin ardından 6 yargıç, da Silva'nın yolsuzluktan 12 yıl hapis cezasına dair temyiz davası görülürken cezaevine gönderilmemesi yönündeki talebini reddetti. Mahkemenin 5 yargıcı ise talebin kabulü için oy kullandı.

Mahkemenin kararı, da Silva'nın yakında cezaevine gönderileceği anlamına geliyor. Teknik nedenlerle bunun en erken gelecek hafta olabileceği ifade ediliyor.

Brezilya'da 2003-2016 yıllarında iktidarda olan İşçi Partisi, kararın ardından Twitter hesabında ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimi için sokaklarda ve her mahkemede da Silva'nın adaylığını savunacakları paylaşımını yaptı.

- Petrobras'taki yolsuzluk soruşturması

Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmayı yürüten savcılar, Odebrecht isimli inşaat firmasının, 8 ihale karşılığında Lula da Silva'ya rüşvet verdiğini ileri sürmüştü.

Mart 2015'te başlatılan soruşturmada, aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Davada, eski Petrobras Genel Müdürü Paulo Roberto Costa 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Lula da Silva da Mart 2016'da soruşturmaya dahil edilmişti.

Federal Savcılık, Lula da Silva'yı, 14 Eylül 2016'da pasif yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlamış, 6 gün sonra iddianamenin kabulüyle Silva sanık olmuştu.

Lula da Silva, rüşvet ve Petrobras'ta OAS şirketini kolladığı iddialarını reddetmiş, avukatları da şikayetleri destekleyecek hiçbir kanıtın olmadığını savunmuştu.

Temyiz Mahkemesi Lula da Silva'ya yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla federal mahkemede daha önce verilen 9,5 yıl hapis cezasını 12 yıla çıkarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Luiz Inacio da Silva

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