Lunaparkta balerin faciası!

Olay Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram nedeniyle lunaparka eğlenmek için giden 13 yaşındaki M.B. balerin aracına bindi. Balerin aracına binerek bir süre eğlenen ve özürlü olduğu iddia edilen M.B. bulunduğu koltuktan bir anda fırladı. Fırlamanın etkisiyle yaklaşık 3 metre havalanarak yere düşen çocuk hayatını kaybetti.
Çocuğun balerin aracından fırladığı o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İHA
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