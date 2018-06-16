HABER

Lunaparkta balerin faciası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 14:10 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da lunaparkta bulunan balerin aracından düşerek hayatını kaybeden çocuğun dehşet anları kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram nedeniyle lunaparka eğlenmek için giden 13 yaşındaki M.B. balerin aracına bindi. Balerin aracına binerek bir süre eğlenen ve özürlü olduğu iddia edilen M.B. bulunduğu koltuktan bir anda fırladı. Fırlamanın etkisiyle yaklaşık 3 metre havalanarak yere düşen çocuk hayatını kaybetti.

Çocuğun balerin aracından fırladığı o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İHA

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Antalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarını vurdu / Ek fotoğrafAntalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarını vurdu / Ek fotoğraf
Samsun'da bayramda plajlar dolduSamsun'da bayramda plajlar doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Kapaklı Lunapark

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otobüs şoförünün skandal görüntüleri!

Otobüs şoförünün skandal görüntüleri!

Hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası geliyor!

Hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası geliyor!

Turistleri taşıyan midibüs, traktörle çarpıştı

Turistleri taşıyan midibüs, traktörle çarpıştı

Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Suruç saldırısıyla ilgili 19 kişi gözaltında!

Suruç saldırısıyla ilgili 19 kişi gözaltında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.