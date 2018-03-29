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Lütfiye Atilla’dan KADEM’e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 18:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla, Kadın ve Demokrasi Derneği’ni (KADEM) ziyaret etti.Kentte faaliyet yürüten ve özellikle yöneticisi kadın olan dernek ve STK’lara büyük önem veren Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla, dernek ve STK ziyaretlerine devam ediyor.

Lütfiye Atilla’dan KADEM’e ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla, Kadın ve Demokrasi Derneği’ni (KADEM) ziyaret etti.
Kentte faaliyet yürüten ve özellikle yöneticisi kadın olan dernek ve STK’lara büyük önem veren Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla, dernek ve STK ziyaretlerine devam ediyor. Atilla, KADEM Diyarbakır Temsilciliğini ziyaret etti. Dernek Temsilcisi Özlem Vuran tarafından karşılanan Atilla, derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Atilla, kadınlara yönelik her türlü çalışmanın değerli olduğunu belirterek, Vuran’a çalışmalarında başarılar diledi. Vuran ise Atilla’ya ziyaret nedeniyle teşekkür etti.

Lütfiye Atilla’dan KADEM’e ziyaret

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