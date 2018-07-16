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lüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 19:40 | Son Güncelleme

MISIR'DAKİ HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI Antalya'da, sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırdığı, İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, özel uçakla gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'deki hastanede tedaviye alındı.

MISIR'DAKİ HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Antalya'da, sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırdığı, İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, özel uçakla gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'deki hastanede tedaviye alındı. Antalya Havalimanı'ndan saat 13.30'da havalanan özel uçakla saat 15.00 sıralarında Kahire'ye inen Ghafouri, burada Mısırlı sağlık ekiplerince karşılandı. Antalya'dan da giden sağlık görevlilerinin eşlik ettiği Aref Ghafouri, Kahire Solarium Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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