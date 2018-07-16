lüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı (5)

MISIR'DAKİ HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI
Antalya'da, sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırdığı, İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, özel uçakla gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'deki hastanede tedaviye alındı. Antalya Havalimanı'ndan saat 13.30'da havalanan özel uçakla saat 15.00 sıralarında Kahire'ye inen Ghafouri, burada Mısırlı sağlık ekiplerince karşılandı. Antalya'dan da giden sağlık görevlilerinin eşlik ettiği Aref Ghafouri, Kahire Solarium Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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