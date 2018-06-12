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Maarif Vakfı bayram öncesi Tunuslu yetim çocukları sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 22:10 | Son Güncelleme

Tunus'ta Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri, Tunus'taki Türk iş adamlarının sponsorluğunda 21 yetim ve işitme engelliye bayramlık hediyelerini teslim etti

TUNUS (AA) - Türkiye Maarif Makfı (TMV), Tunus'taki Türk iş adamlarının desteğinde 21 yetim ve işitme engelliye, tam teşekküllü okul çantasının yanı sıra, bayramlık hediye etti.

Türkiye Maarif Vakfı Tunus Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tunuslu yetim ve işitme engelli çocuklar hediyelerini Tunus Uluslararası Maarif Okulları öğrencilerinin ellerinden aldı.

Türkiye Maarif Vakfı Tunus Koordinatörlüğü tarafından organize edilen sosyal sorumluluk projesinde, bayramlık kıyafet, ayakkabının yanı sıra, yaş gruplarına uygun hediyelerin Tunus'taki Türk iş adamları tarafından karşılandığı belirtildi.

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