Maarif Vakfının 2019 hedefi 60 ülkede okul açmak

Akgün, buradaki konuşmasında, 2 yıl içerisinde 90 ülke ile temas kurduklarını belirterek, "Şu ana kadar 25 ülkede okul açtık. Kısa zamanda hedefimiz bunu 40'a çıkarmak. 2019 yılında da 60 ülkede okul açmayı planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Maarif Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP)" katılımcılarından oluşan heyet, Türkiye Maarif Vakfı'nı ziyaret etti.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "Şu ana kadar 25 ülkede okul açtık. Kısa zamanda hedefimiz bunu 40'a çıkarmak. 2019 yılında da 60 ülkede okul açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin dışişleri bakanları ile irtibatlarının sürdüğüne işaret eden Akgün, ülkelerin müfredatlarına uygun eğitim veren okullar açtıklarını, bazı ülkelerde de 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün okullarını devraldıklarını aktardı.

Akgün, "Güven kaybeden bir yapının ve grubun sizin ülkelerinizde de eğitim kurumlarını sürdürmesi o ülkenin güvenliği açısından tehdittir. Eğer ilgili devlet razı olursa bu okulları devralıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Gittiğimiz ülkelerde herhangi bir gizli ajandamız yok"

Türkiye'nin dostu olan kardeş ülkelerde okul açarak o ülkedeki insanların gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Akgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Maarif Vakfı olarak gittiğimiz ülkelerde herhangi bir gizli ajandamız yok. Şeffaf bir şekilde bu işleri yürütüyoruz. Gittiğimiz ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile beraber çalışıyoruz. Onların da bizde temsilcileri, müdürleri ve müdür yardımcıları var. Ne yapıyorsak onlarla birlikte yapıyoruz. Çok açık bir şekilde kaliteli ve modern bir eğitim vermek, kendi ana dillerini öğretmek, uluslararası dil öğrenmek İngilizce, Fransızca ve Türkçe dillerini öğretmek istiyoruz."

