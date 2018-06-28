Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında çeşitli meslek guruplarından 8 kişinin yargılanmasına devam edildi.
Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan esnaf Enes K. ile tutuksuz yargılanan sanıklar, ihraç edilen öğretmen Ahmet M, ihraç edilen memur İsmail C, açığa alınan zabıt katipleri Fikret G. ve Hasan S, açığa alınan öğretmen Mustafa A. açığa alınan astsubay Mustafa Y. ile üniversite çalışanı Ozan Y. katıldı.
Mustafa Y, savunmasında 2006 yılında Kastamonu Üniversitesi fen bilgisi öğretmenliğini kazandığını belirtti.
Daha sonra okulu bırakarak 2008 yılında askeri okula başladığını anlatan Mustafa Y, "Terörle mücadele ederken terörist olarak yargılanıyorum. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum." dedi.
- Yatırdıkları maaşın bir kısmını geri istiyorlarmış
Açığa alınan öğretmen Mustafa A. ise 2005 yılında Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünü kazandığını, kentte kalacak yer bulamadığı için bir yıl örgütün yurtlarında kaldığını daha sonra da yurdun kendisine uygun olmadığını düşünerek ayrıldığını söyledi.
Ataması yapılamadığı için örgüte ait okulda çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Mustafa A, "KPSS'den atanamadığım için 2010 yılında KHK ile kapatılan okulda çalışmaya başladım. Ben o tarihte bin 400 lira maaş alıyordum. Maaşımı çekip 200 lirasını geri getirmemi istiyorlardı. İstediklerini yapmadım. Sürekli sıkıntı yaşadım. 2011 yılının Haziran ayında istifa ettim. 2011 yılında KPSS'yi kazandıktan sonra bu örgütle hiçbir bağım kalmadı."
Diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti dosyalardaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları erteledi.
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