Maaşını alamadığını iddia eden kadın, milletvekilinden yardım istedi

İSTANBUL (AA) - Avcılar Belediyesi'nde çalıştığını ve maaşını alamadığını öne süren Ayperi Bazkara, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç'tan yardım istedi.

Bazkara, seçim çalışmaları sırasında Avcılar'da ziyaretlerde bulunan Milletvekili Dalkılıç'ın önünü kesti.

Avcılar Belediyesi'nde çalıştığını ve maaşını alamadığını ileri süren Bazkara, Dalkılıç'a, "8-9 aydır ücretini alamayan insanlar var. Ben yeni girdim. Bana 'Burası bakkal dükkanı değil. Bir gün ödeyeceğiz.' dediler. Bizim bankadan aldığımız faizler ne olacak, bunun hesabını kim verecek? Ben Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştüm. Fakat bana 'Söyleme' dediler. İşimden olurum diye söylemedim." dedi.

Bazkara, iş güvencesi olsun diye insanların devlet kurumunda çalışmak istediğini belirterek, engelli kadrosunda olduğunu ve işinden atılma korkusu yaşadığını ifade etti.

AK Partili belediyelerde çalışanlardan maaş konusunda bir şikayet duymadığını dile getiren Bazkara, "Edirne'de de var böyle ödemeyen, yine CHP. Ben CHP'liyim. Ben AKP'nin çok desteğini gördüm. Jülide Hanım'dan da Fatma Betül Sayan Kaya'dan da çok destek gördüm." ifadelerini kullandı.