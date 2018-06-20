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Maaşını alamadığını iddia eden kadın, milletvekilinden yardım istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 12:19 | Son Güncelleme

Seçim çalışması yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç'ın önünü kesen bir kadın, Avcılar Belediyesi'nde çalıştığını ve maaşını alamadığını öne sürerek, yardım istedi - AK Parti İstanbul Milletvekili Dalkılıç: - "Milli bütçeden tüm belediyelere ödenek gelir, genel bütçeden gelir ama bugüne kadar maalesef, bu çağda, bu dönemde bir belediyenin çalıştırdığı işçinin parasını ödemiyor olması çok hayret ettiğimiz bir şey. Buna duyarsız kalmayacağız"

İSTANBUL (AA) - Avcılar Belediyesi'nde çalıştığını ve maaşını alamadığını öne süren Ayperi Bazkara, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç'tan yardım istedi.

Bazkara, seçim çalışmaları sırasında Avcılar'da ziyaretlerde bulunan Milletvekili Dalkılıç'ın önünü kesti.

Avcılar Belediyesi'nde çalıştığını ve maaşını alamadığını ileri süren Bazkara, Dalkılıç'a, "8-9 aydır ücretini alamayan insanlar var. Ben yeni girdim. Bana 'Burası bakkal dükkanı değil. Bir gün ödeyeceğiz.' dediler. Bizim bankadan aldığımız faizler ne olacak, bunun hesabını kim verecek? Ben Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştüm. Fakat bana 'Söyleme' dediler. İşimden olurum diye söylemedim." dedi.

Bazkara, iş güvencesi olsun diye insanların devlet kurumunda çalışmak istediğini belirterek, engelli kadrosunda olduğunu ve işinden atılma korkusu yaşadığını ifade etti.

AK Partili belediyelerde çalışanlardan maaş konusunda bir şikayet duymadığını dile getiren Bazkara, "Edirne'de de var böyle ödemeyen, yine CHP. Ben CHP'liyim. Ben AKP'nin çok desteğini gördüm. Jülide Hanım'dan da Fatma Betül Sayan Kaya'dan da çok destek gördüm." ifadelerini kullandı.

- "Çok hayret ettiğimiz bir şey"

Milletvekili Dalkılıç da Avcılar Belediyesi'nde çalışan bazı insanlardan zaman zaman benzer sorunlar duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben bu bölgede çalışma yaparken Avcılar Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımız zaman zaman yolumuzu kesip 7-8 aydır maaşlarını alamadıklarını söylediler. Buna üzülüyoruz. Milli bütçeden tüm belediyelere ödenek gelir, genel bütçeden gelir ama bugüne kadar maalesef, bu çağda, bu dönemde ben bir belediyenin çalıştırdığı işçinin parasını ödemiyor olması çok hayret ettiğimiz bir şey. Buna duyarsız kalmayacağız. Yanınızda Küçükçekmece var. Orada duydunuz mu çalışanların maaşlarını alamadıklarını?"

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AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç Avcılar

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