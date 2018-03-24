MABEM’ler gençlerin hizmetinde

Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde başarıyla sürdürdüğü eğitim çalışmalarından bir tanesi olan MABEM kursları, gençlerin geleceğine ışık tutmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da, Gölmarmara MABEM’i ziyaret ederek, gençlere nasıl daha iyi eğitim verilebileceği konusunda öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Gölmarmara MABEM kurslarını ziyaret etti. Aksoy’a Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Koordinatörü Ahmet Cülen de eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde gençlere önemli bir eğitim hizmetinin MABEM çatısı altında verildiğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, ziyaretin gençlere nasıl daha iyi eğitim verilebileceği konusunda öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştiğini söyledi.