MABEM’ler gençlerin hizmetinde

Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde başarıyla sürdürdüğü eğitim çalışmalarından bir tanesi olan MABEM kursları, gençlerin geleceğine ışık tutmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da, Gölmarmara MABEM’i ziyaret ederek, gençlere nasıl daha iyi eğitim verilebileceği konusunda öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Gölmarmara MABEM kurslarını ziyaret etti. Aksoy’a Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Koordinatörü Ahmet Cülen de eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde gençlere önemli bir eğitim hizmetinin MABEM çatısı altında verildiğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, ziyaretin gençlere nasıl daha iyi eğitim verilebileceği konusunda öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştiğini söyledi.
Meral Akşener'den sert çıkış! 'Partide Yelizleri istemiyorum'
Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!
İğrenç olay! Öğretmen 13 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadı
Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!
Yasak aşk cinayeti! Aracını park ederken öldürüldü
5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti
Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...
Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum