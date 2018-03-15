MABESEM’den cami için hat çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) tarafından Üniversite Kampüs Camii’ne hat ve kalemişi çalışması yapıldı.
İnönü Üniversitesi alanında bulunan Üniversite Kampüs Camii içerisine geleneksel sanatlarla süslemeler yapıldı. MABESEM Hüsn-i Hat Atölyesi Öğretici ve kursiyerleri tarafından yapılan çalışma kapsamında Lafzatullah, Hz. Peygamberin ismi ile ilk 4 Halifenin isimleri yazıldı. Kalemişi olarak adlandırılan isimlerin kenar süslemeleri de çalışma kapsamında gerçekleştirildi.
Hat sanatçılarının özveriyle yaptıkları 3 günlük çalışma sonucu Üniversite Kampüs Camii daha güzel bir görünüme kavuştu.
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