Maça satır, muşta ve bıçakla girmeye çalışmışlar

Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maça gelen bazı taraftarların üzerinden çıkan satır, muşta ve bıçaklara ait görseller basınla paylaşıldı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müsabakada alınan tedbirler kapsamında, Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüsler ve kişilerde yapılan aramalarda, 2 pala, 1 büyük av bıçağı, 1 muştalı av bıçağı, 1 çakı, 1 satır, 1 muşta, 3 meşale, 1 biber gazı spreyi ve 1 sopa ele geçirildiği belirtildi. Bu materyallerle ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, Beşiktaş tribününden içeri maytap sokmak isteyen suça sürüklenen bir çocuk ile başkasına ait Passolig kartıyla müsabakaya giren ve tribünde maytap bulundurduğu tespit edilen bir kişinin de yakalandığı kaydedildi.
Gözaltındaki 5 kişi hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.
(AA)
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