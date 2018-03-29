Macar Bakan sığınmacıların entegrasyonunu Çingenelere benzetti

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, girişlerine izin verirlerse sığınmacıların geldikleri yeri işgal edeceklerini savunarak, "'Onları entegre edilebiliriz', 'Onlarla arkadaşlık yaparız' ya da 'Onlar da bizim gibi olurlar' şeklindeki söylemler masaldan ibaret, hiç kimse inanmasın. Açıkça konuşalım, 600 yıldır Çingenelerle birlikte yaşıyoruz ama bugüne kadar onları entegre edemedik.'' dedi.

Macaristan'da haber kanalı Hir TV'nin haberine göre, seçim kampanyası kapsamında düzenlenen bir etkinlikte konuşan Bakan Lazar, Macaristan'da yaşayan Çingeneler ve sığınmacılar arasında paralellik kurdu.

Sığınmacıların entegrasyonun imkansız olduğunu, 600 yıl geçse bile yine de entegrasyon konusunda en küçük bir ilerlemenin kaydedilemeyeceğini iddia eden Lazar, şöyle devam etti:

"Eğer onların (sığınmacıların) girişine bir defa izin verirsek o zaman geldikleri yeri işgal edecekler. 'Onları entegre edilebiliriz', 'Onlarla arkadaşlık yaparız' ya da 'Onlar da bizim gibi olurlar' şeklindeki söylemler masaldan ibaret, hiç kimse inanmasın. Açıkça konuşalım, 600 yıldır Çingenelerle birlikte yaşıyoruz ama bugüne kadar onları entegre edemedik.''