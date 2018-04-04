Macar İslam Hakları Koruma Derneğinden İslam karşıtlığı yapılmaması uyarısı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan İslam Hakları Koruma Derneği (MIJE), son dönemde ülkede artan İslamofobik saldırılar karşısında siyasetçilere ve medyaya itidal çağrısında bulundu.

MIJE'den yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Macaristan'ın birçok kentinde Müslümanların yanı sıra, yabancıların, turistlerin ve yağmurdan korunmak için başına şal takan Müslüman olmayan bir kadının bile baskıya ve saldırıya maruz kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, ''İslam Macaristan'da 1916 yılından beri resmi din olarak tanınıyor. Macarların Macaristan'ı yurt edinmesinden beri Müslümanlar Macarlarla birlikte yaşıyor. Macar Müslümanlar Macaristan'ı kendi ülkeleri olarak görüyorlar.'' ifadeleri yer aldı.

Müslümanların Avrupa'nın parçası olduğu, İslam'ın ise Avrupa'da ikinci büyük din olduğuna işaret edilen açıklamada, siyasilerin Müslümanlara karşı kullandığı dışlayıcı ifadelerin problemleri çözmeyeceği vurgusu yapıldı.

Ülkede medyanın da İslam ve Müslümanlarla ilgili ön yargılı yayınlar yaptığını, Müslümanların yaptığı açıklamaların ise basında ya hiç yer almadığı ya da çarpıtılarak yayımlandığı belirtildi.