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Macar İslam Hakları Koruma Derneğinden İslam karşıtlığı yapılmaması uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

MIJE, siyasetçilere ve medyaya İslamofobik saldırılar karşısında itidal çağrısı yaptı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan İslam Hakları Koruma Derneği (MIJE), son dönemde ülkede artan İslamofobik saldırılar karşısında siyasetçilere ve medyaya itidal çağrısında bulundu.

MIJE'den yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Macaristan'ın birçok kentinde Müslümanların yanı sıra, yabancıların, turistlerin ve yağmurdan korunmak için başına şal takan Müslüman olmayan bir kadının bile baskıya ve saldırıya maruz kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, ''İslam Macaristan'da 1916 yılından beri resmi din olarak tanınıyor. Macarların Macaristan'ı yurt edinmesinden beri Müslümanlar Macarlarla birlikte yaşıyor. Macar Müslümanlar Macaristan'ı kendi ülkeleri olarak görüyorlar.'' ifadeleri yer aldı.

Müslümanların Avrupa'nın parçası olduğu, İslam'ın ise Avrupa'da ikinci büyük din olduğuna işaret edilen açıklamada, siyasilerin Müslümanlara karşı kullandığı dışlayıcı ifadelerin problemleri çözmeyeceği vurgusu yapıldı.

Ülkede medyanın da İslam ve Müslümanlarla ilgili ön yargılı yayınlar yaptığını, Müslümanların yaptığı açıklamaların ise basında ya hiç yer almadığı ya da çarpıtılarak yayımlandığı belirtildi.

Macaristan'da Başbakan Viktor Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa'nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadığı bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu iddia ediyor.

Sığınmacıların "Avrupa'yı işgal ettiği", "Hristiyanlık değerlerini tehdit ettiği" gibi argümanlar kullanan Orban, sığınmacıları kabul etmek istemediklerini yaptığı çeşitli açıklamalarla dile getirmişti.

Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan'da 8 Nisan'da düzenlenecek parlamento seçimlerinin ana konusu sığınmacılar ve İslam.

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Anahtar Kelimeler:
islamofobi Macaristan

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