- Macaristan ana muhalefet partisi Jobbik'te Snieder dönemi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan ana muhalefet partisi Jobbik'in yeni genel başkanlığına Tamas Snieder seçildi.
Ülkede 8 Nisan'da düzenlenen genel seçimlerin ardından Jobbik Genel Başkanı Gabor Vona'nın istifası üzerine düzenlenen kongrede, Snieder ve İslamofobik açıklamalarıyla tanınan Laszlo Toroczkai yarıştı.
556 oyun kullanıldığı oylamada Snieder 298, Toroczkai 256 oy alırken, iki oy geçersiz sayıldı.
Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmasını destekleyen ve geçen dönem Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığını da yürüten Jobbik Partisinin eski Genel Başkanı Gabor Vona seçimlerde Tamas Snieder'i desteklediğini açıklamıştı.
Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi
Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!
Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı açıklandı
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Dünya bu öğretmeni konuşuyor! Kreşte skandal olay
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum