HABER

- Macaristan ana muhalefet partisi Jobbik'te Snieder dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 22:52 | Son Güncelleme

Macaristan ana muhalefet partisi Jobbik'te Snieder dönemi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan ana muhalefet partisi Jobbik'in yeni genel başkanlığına Tamas Snieder seçildi.

Ülkede 8 Nisan'da düzenlenen genel seçimlerin ardından Jobbik Genel Başkanı Gabor Vona'nın istifası üzerine düzenlenen kongrede, Snieder ve İslamofobik açıklamalarıyla tanınan Laszlo Toroczkai yarıştı.

556 oyun kullanıldığı oylamada Snieder 298, Toroczkai 256 oy alırken, iki oy geçersiz sayıldı.

Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmasını destekleyen ve geçen dönem Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığını da yürüten Jobbik Partisinin eski Genel Başkanı Gabor Vona seçimlerde Tamas Snieder'i desteklediğini açıklamıştı.

Kriz çıkaracak gelişme! Ölü sayısı artıyorKriz çıkaracak gelişme! Ölü sayısı artıyor
70 üniversiteli berberi şikayet etti!70 üniversiteli berberi şikayet etti!
AK Partili Veli Can Tefon hakkında yapılan paylaşım ortalığı karıştırdıAK Partili Veli Can Tefon hakkında yapılan paylaşım ortalığı karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jobbik Macaristan Tamas Snieder

En Çok Okunan Haberler

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 24 Haziran erkem seçimiyle ilgili ankette düzeltme yaptı

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 24 Haziran erkem seçimiyle ilgili ankette düzeltme yaptı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları

İdlib'de bomba yüklü araç patladı: En az 12 kişi hayatını kaybetti

İdlib'de bomba yüklü araç patladı: En az 12 kişi hayatını kaybetti

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Resimli Anneler Günü mesajları 2018: En güzel ve orijinal Anneler günü mesajları (Kısa, Uzun)

Resimli Anneler Günü mesajları 2018: En güzel ve orijinal Anneler günü mesajları (Kısa, Uzun)

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

İstanbul Ümraniye'de iki ay önce otobüs kaçıran çocuklar bu kez minibüs çaldı!

İstanbul Ümraniye'de iki ay önce otobüs kaçıran çocuklar bu kez minibüs çaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.