- Macaristan ana muhalefet partisi Jobbik'te Snieder dönemi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan ana muhalefet partisi Jobbik'in yeni genel başkanlığına Tamas Snieder seçildi.

Ülkede 8 Nisan'da düzenlenen genel seçimlerin ardından Jobbik Genel Başkanı Gabor Vona'nın istifası üzerine düzenlenen kongrede, Snieder ve İslamofobik açıklamalarıyla tanınan Laszlo Toroczkai yarıştı.

556 oyun kullanıldığı oylamada Snieder 298, Toroczkai 256 oy alırken, iki oy geçersiz sayıldı.

Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmasını destekleyen ve geçen dönem Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığını da yürüten Jobbik Partisinin eski Genel Başkanı Gabor Vona seçimlerde Tamas Snieder'i desteklediğini açıklamıştı.

