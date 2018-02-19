HABER

Macaristan Başbakanı Orban Bulgaristan’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 20:51 | Son Güncelleme

Macaristan Başbakanı Orban: - "Yasa dışı göç konusundaki Avrupa Birliği-Türkiye anlaşmasını destekliyoruz" - Bulgaristan Başbakanı Borisov: - "Türkiye ile anlaşma, kesinlikle çalışabilir durumda olmalı"

SOFYA (AA) - Macaristan Başbakanı Victor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) sınırının korunması gerektiğini belirterek, "Yasa dışı göç konusundaki Avrupa Birliği-Türkiye anlaşmasını destekliyoruz." dedi.

Başbakan Orban, başkent Sofya'ya yaptığı bir günlük resmi ziyaret kapsamında, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Orban, yasa dışı göçe karşı Avrupa’nın dış sınırlarını korunmasının önemine dikkati çekti.

Orban, "Yasa dışı göç konusundaki Avrupa Birliği-Türkiye anlaşmasını destekliyoruz. AB sınırının korunması için ilgili mutabakatların sağlanması şart." diye konuştu.

Avrupa’ya ulaşan sığınmacıların kota bazında başka ülkelere yollanmasına kesinlikle karşı olduğunu kaydeden Orban, Macaristan’da kimlerin yaşayacağına, Macar halkının karar vereceğini söyledi.

Orban, "Göç, yaşamımızın güvenliği ve Avrupa Hristiyan kültürü için tehlikelidir" ifadesini kullandı.

Başbakan Borisov ise sığınmacıları barındıracak kampların AB’nin dışında ve kriz noktalarına yakın bölgelerde olması gerektiğini söyledi.

Yasa dışı göçe karşı Avrupa'nın dış sınırlarını korunmasının önemli olduğunu vurgulayan Borisov, "Türkiye ile anlaşma kesinlikle çalışabilir durumda olmalı." ifadesini kullandı.

Borisov, savaşın ardından sığınmacıların ülkelerine dönmeleri gerektiğini ifade etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Bulgaristan Macaristan Macaristan Başbakanı Victor Orban Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur

Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Soyağacını öğrenenler şimdi de bu siteyi kilitleyecek

Soyağacını öğrenenler şimdi de bu siteyi kilitleyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
DTSO meclisi son kez toplandı

DTSO meclisi son kez toplandı

Adıyaman'da Roma dönemine ait 144 tarihi eser ele geçti

Adıyaman'da Roma dönemine ait 144 tarihi eser ele geçti

Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

Düzce bağımlılıkla mücadelede rol model oldu

Düzce bağımlılıkla mücadelede rol model oldu

Başkan Yiğit başpehlivanları misafir etti

Başkan Yiğit başpehlivanları misafir etti

Ombudsman Şeref Malkoç dini grupların liderleriyle bir araya geldi

Ombudsman Şeref Malkoç dini grupların liderleriyle bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.