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Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 23:08 | Son Güncelleme

Macaristan Başbakanı Viktor Orban: - "AB'nin son 5 yılı, tarihinin en başarısız dönemi"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) son 5 yılda tarihinin en başarısız dönemini yaşadığını bildirdi.

Orban, Almanya'nın eski Başbakanı Helmut Kohl'un ölüm yıl dönümü dolayısıyla Budapeşte'de düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, AB'nin son yıllarda izlediği siyaseti eleştirdi.

AB'nin Avrupa'yı sığınmacılara karşı koruyamadığını, İngiltere'nin birlikten ayrılmasını (Brexit) engelleyemediğini ve Brüksel'de izlenen yanlış politikalar yüzünden Batı ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki dengenin bozulduğunu savunan Orban, "AB'nin son 5 yılı, tarihinin en başarısız dönemi." dedi.

Orban, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi (EPP) liderlerinin yanlış adımlar attığını vurgulayarak, EPP'nin kendi köklerine geri dönmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

EPP'nin son 15 yıldır yeni oluşturulan partilere karşı sürekli olarak güç kaybettiğini kaydeden Orban, Avrupa Komisyonu'nun ise küçük devletlere karşı büyük devletlerin oyuncağı haline geldiğini öne sürdü.

Orban, "2019 yılında bu komisyon gitmeli." ifadelerini kullandı.

AB'nin 2021-2027 yıllarını kapsayan bütçe tasarısından memnuniyetsizliğini ifade eden Orban, söz konusu bütçe tasarısının Avrupa Komisyonu gibi sığınmacı taraftarı olduğunu kaydetti.

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AB Avrupa Birliği 'İslam Avrupa'nın bir parçasıdır' Macaristan Macaristan Başbakanı Viktor Orban

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