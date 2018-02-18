BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'da yaşayan Müslüman nüfusunun büyük artış gösterdiğini belirterek, ''Kültürel değerlerin değişmesi, Hristiyan kültürüne sahip nüfusun azalmasıyla, büyük şehirlerin İslamlaşması günden güne ilerliyor.'' dedi.
Orban, Budapeşte'de düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, sığınmacı krizi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Batı Avrupa ülkelerindeki göçmen sayısının hızlı artış gösterdiğini, Almanya'nın Bavyera eyaletinde, ekonomi, çevre koruma, sağlığa yapılan harcamadan daha fazlasının mülteci, göçmen ve entegrasyon için yapıldığını iddia eden Orban, göçmenlerin çoğunun İslam dünyasından geldiğini ve sürecin böyle devam etmesi durumunda Avrupa'nın birçok büyük kentinde Müslümanların çoğunlukta olacağını vurguladı.
Orban, ''Eğer böyle devam ederse bugünkü şekliyle tanıdığımız kültürümüz, kimliğimiz ve uluslarımız kaybolacak. En kötü rüyalarımız gerçeğe dönüşecek. Batı düşerken, Avrupa bu işgalin farkında bile değil.'' diye konuştu.
Göçmenlerin her zaman büyük kentleri "işgal" ettiğini savunan Orban, Avusturya ziyaretinde bu yıl okula başlayanların arasında İslam dinine mensup çocukların sayısında büyük artış olduğunu öğrendiğini aktardı.
İslam medeniyetinin, Avrupa'ya İslam'ı yaymayı her zaman ödev olarak gördüğünü ve İslam'ın gelecekte sadece Güney'den değil, aynı zamanda Batı'dan da Orta Avrupa'nın kapılarını çalacağını ileri süren Orban, ''Tel örgü inşa ederek, hukuki ve fiziki sınır korumasıyla, Sandor Pinter (İçişleri Bakanı) ve polislerimizin olağanüstü çabalarıyla Güney sınırlarımızı korumayı başardık. İslam dünyasının Güney'den bizi istila etmesini engelledik. Bu bölgeden Latin yani Batı Hristiyanlığının son ülkesiyiz. Biz istikrarlı bir şekilde, en büyük kitleleri bile durdurmaya hazırız. Ortadoks ülkeleri de cesur bir şekilde savaşıyor. Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan'ı takdir ediyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan Orban, Batı ve Orta Avrupa ülkelerinin göçmen konusunda farklı siyaset izlediğini de belirterek, ''Batı Avrupa'da, eski büyük Avrupa ülkeleri göçmen ülkelere dönüştüler. Kültürel değerlerin değişmesi, Hristiyan kültürüne sahip nüfusun azalmasıyla, büyük şehirlerin İslamlaşması günden güne ilerliyor. Şahsen, bu gidişatı durdurmaya istekli ve yetenekli siyasi oluşumların olmadığını görüyorum.'' ifadelerini kullandı.
Macar hükümetinin yasa dışı göçle mücadele kapsamında hazırladığı ve 14 Şubat'ta meclise sunduğu yeni kanun tasarısını da değerlendiren Orban, yeni kanun tasarısına göre, sığınmacıların Macaristan'a girişine ya da ülkede yaşamasına yardımcı olan kuruluşların izinle faaliyet gösterebileceğini ve maddi destek alan kuruluşlara getirilecek olan verginin ise sınır korumasında kullanılacağını bildirdi.
- Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler
Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.
Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların ise tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.
Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.
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