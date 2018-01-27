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Macaristan Başbakanı Orban'dan Soros'a sığınmacı benzetmesi

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 00:24 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Macaristan Başbakanı Orban: - "George Soros Macaristan'ı ve her yeri göçmen ülkesine, Avrupa'yı ise göçmen kıtasına çevirmek istiyor"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un bir "sığınmacı" gibi tüm sınırları aştığını savundu.

Orban, Soros'un, Davos'ta katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), ''Maalesef Orban çok başarılı bir şekilde mafya devleti inşa etti ve tüm partilerde casusları var.'' şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Macaristan'ın çıkarlarını korumak istediklerini ve göçmen ülkesi olmamak adına ülke sınırlarına çekilen tel örgüyü korumaya çalıştıklarını kaydeden Orban, Soros'un yaptığı açıklama ile Macaristan'da nisan ayında düzenlenecek olan seçimlere müdahale ettiğini öne sürdü.

Orban, ''George Soros tam bir sığınmacı gibi oldu. Tüm sınırları aştı. George Soros, Macaristan'ı ve her yeri de göçmen ülkesine, Avrupa'yı ise göçmen kıtasına çevirmek istiyor.'' diye konuştu.

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımaya çalışmakla suçluyor.

Macar hükümeti, ülke genelinde Soros karşıtı kampanya da başlatmıştı.

Hükümet ayrıca geçtiğimiz günlerde, yasa dışı göçü engellemek için ''Soros'u durdur'' olarak adlandırılan kanun tasarısı hazırladı.

(AA)

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