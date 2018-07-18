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Macaristan BM'nin göçmen paktından çekiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:31 | Son Güncelleme

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto: - "Macar hükümetine göre, BM'nin küresel göç paketi sağduyuya ve Avrupa'nın güvenliğinin tekrar sağlanması niyetine ters"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin, Birleşmiş Milletler'in (BM) göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan süreçten çekilme kararı aldığını açıkladı.

Szijjarto, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, BM'nin göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan sürecinin, Macaristan'ın güvenlik çıkarlarına aykırı olduğunu savundu.

Ülkesinin bu süreçten çekilme kararı aldığını belirten Szijjarto, BM'nin göçmen paktının olağanüstü derecede tehlikeli, aşırıcı, ön yargılı ve göçe teşvik edici olduğunu öne sürdü. Szijjarto, "Bizim için en önemli konu Macaristan ve Macarların güvenliği. Bu doküman ülkenin güvenlik çıkarlarına aykırı. Macar hükümetine göre BM'nin küresel göç paketi sağduyuya ve Avrupa'nın güvenliğinin tekrar sağlanması niyetine ters." diye konuştu.

Macaristan'ın Fas'ın Marakeş kentinde aralıkta düzenlenecek olan ve paktın kabul edilmesinin beklendiği bakanlar düzeyindeki zirveye katılmayacağına da dikkati çeken Szijjarto, söz konusu metnin BM Genel Kurulunda oylamaya sunulması halinde ise ülkesinin "hayır" oyu kullanacağını ifade etti.

BM üyesi ülkelerin büyük kısmının geçen hafta üzerinde anlaştığını duyurduğu pakt, küresel çapta göçmenlerin güvenliğini sağlamayı ve insan kaçakçılığını önlemeyi amaçlıyor. Macaristan'ın daha önce şartlı onay verdiği ve sadece ABD'nin boykot ettiği ve tam adı "Güvenlik için Küresel Sözleşme, Düzenli ve Nizami Göç" olan 34 sayfalık metin, göç konusunda anlaşmaya varılan ilk uluslararası sözleşme olma özelliğini taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler BM Macaristan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto

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