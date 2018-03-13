İZMİR (AA) - İzmir'de, Macaristan Özgürlük Savaşı'nın 170. Yıl Dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, İzmir'de bir otelde verilen resepsiyonda iki ülke milli marşlarının okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Macaristan Özgürlük Savaşçısı Lajos Kossuth'un savaş sonrası Osmanlı İmparatorluğu'na sığındığını anımsattı.

Türklerin Macar halkıyla daima dayanışma içinde olduğunu belirten Kiss, "İzmir ve civarında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra çok sayıda Macar faaliyet gösterdi. Şehrin sembollerinden biri olan Atatürk heykelinin kaidesini Macar taş ustaları yapmıştır." dedi.

İzmir'in Türk-Macar ilişkileri açısından önemli rol oynadığını dile getiren Kiss,"Macaristan Büyükelçisi olarak Türkiye'deki faaliyetim süresince bundan sonra da var gücümle halklarımızı birbirine kenetleyen bağları güçlendirmeye çabalayacağım." diye konuştu.

Büyükelçi Kiss'in konuşmasının ardından İzmir Macar Dostluk Derneği Başkanı Mehmet Bener ile Macaristan İzmir Fahri Konsolosu Christopher Dologh'a katkılarından dolayı hediye verdi.

Daha sonra Büyükelçi Kiss, eşi Dora Kiss Henezi, İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz ve bazı konuklarla üzerinde Macaristan bayrağı bulunan pastayı kesti.